多家金控爭「挖老本」來配息 金管會說要考慮一個關鍵

受股債市暴跌，金控股快發不出股息，想從「法定盈餘公積」、或「資本公積」拿出來配息，等於是「挖老本」配息，金管會主委黃天牧今天在年終記者會上坦言，的確有幾家金控業者來詢問，但需要財務健全性的前提下才能考慮。

所謂「資本公積」和「法定盈餘公積」，簡單說，前者是指股東的錢，後者是指過去金控賺的錢提列在帳上，若拿來配息，意味著「把股東的錢、再拿來還給股東」，及「把老本」拿出來發給股東。

2022年金融業的大麻煩，就是金融資產評價減損，這塊會反映在淨值項下的「其他權益」會計項目上，到2022年底，各家金控、壽險業資產負債表上，多是呈現「負數」（指虧損）。

這個其他權益的「負數」，依金管會規定，需從金控當期獲利、保留盈餘中，提列同等數額的特別盈餘公積，並禁止分派股息；換言之，超過半數的金控業者光提列這塊「龐大的負數」幾乎吃掉了今年所賺得錢、和過去的家底(保留盈餘)，也配不出股息。

為了給龐大存股族一個交代，各大金控轉向挖「資本公積」和「法定盈餘公積」拿出來配息。

銀行局長莊琇媛說，目前僅有銀行業想用資本公積、或法定公積配息的條件，但金控公司則沒有規範，2022年因金融市場變化導致金控想拿資本或法定公積來配息，目前的確有幾家金控來詢問，目前正在研議中。

據了解，金管會研議是否放行，考量關鍵是金控獲利能力、淨值、資本適足率等財務指標，需要財務穩健下才會放行。