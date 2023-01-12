純網銀發揮鯰魚效應？ 金管會：業者不甘心當沙丁魚

國內3家純網銀去年已全部開業，但似乎還未產生鯰魚效應。金管會主委黃天牧今表示，當初純網銀在申請時都知道財務損益兩平不是1、2年可以達成，純網銀有企圖心，「他們應該不甘心當沙丁魚。」

黃天牧今帶領各局局長召開新春記者會，黃天牧表示，當初純網銀的審查會議是他主持的，因此他非常關心3家純網銀是否有競爭利基。純網銀一開始著重在資金吸納，但今年關注在資金去留上，當初純網銀都希望透過網路成本較低，對客戶提供CP值高的服務，現在看起來，有些商業模式還在運作過程中。

金管會昨召開純網銀業務聯繫會議，且今年特別由黃天牧親自主持。他說，今年他親自主持，主要是要了解純網銀還有哪些地方，是金管會可以幫助的。3家純網銀當初來申請時，都知道財務損益兩平不是1、2年可以達成，當然社會期待高，但現實中競爭中不是這麼容易，金管會希望竭力協助純網銀，成為市場中有競爭力的金融機構。

目前來看，純網銀是鯰魚還是沙丁魚？黃天牧說：「他們（純網銀）應該不自甘做沙丁魚，應該會想發展出自己的商業模式、有企圖心，給予一定時間讓商業模式發展出來。」

銀行局局長莊琇媛表示，昨天的純網銀業務聯繫會議上，純網銀提出5大建議。第一，提高「第三類數位帳戶」的非約定轉帳限額，原本是規定單筆限1萬、每日限3萬元、每月限5萬元，但加上視訊可拉高到5萬、10萬、20萬元，但業者說很多客戶認為視訊很麻煩。銀行局表示，業者可以提出其他風險控管或強化客戶身份驗證的方式，並申請試辦。

第二，針對「信用小白」想申請小額信貸，因為無法取得收入證明，純網銀爭取可改成用其他資料證明有還款能力。銀行局對此認為，可針對具有還款能力但無法提出月收入證明者，提出其他能評估借款人還款能力及控管授信風險的機制，並申請試辦。

第三，純網銀爭取做大型企業聯貸或貸款。銀行局則認為，當初純網銀的設立是要普惠金融與小額，若要做大型企業貸款，與當初的設立目的不同，因此還有待純網銀業者提出具體規劃，就風險評估方法、資產配置等做規劃。

第四，純網銀爭取賣基金與兼營投顧業務。主要是現行規定擔任基金銷售機構須符合每股淨值不低於面額，但純網銀不符合規定。金管會則表示，此項可分階段研議，將銀行改以資本適足性作為擔任基金銷售機構及信託業兼營證券投資顧問業務的財務條件，以協助純網銀逐步建置各類理財業務服務。

第五，純網銀希望能簡化網路投保業務，像是純網銀客戶加入網路投保會員的作業流程可簡化，與放寬強制車險投保可不受要保人與被保險人需為同一人的限制。金管會表示，此項還有待業者補充具體規劃流程，後續再評估可行性。