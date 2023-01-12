金融大股東小心 「手伸太長」介入經營將有法可管了

未來大股東干政將有法可管。金管會公布2023年施政重點，拍定將修《金控法》、《銀行法》增訂大股東干政的課責規範，並預計第二季將修法草案報請行政院審查。

目前如美國或香港規定，大股東違法干政，可處罰鍰、命令出脫持股、及持股交付信託等三項懲處。

銀行局長莊琇媛說，過去在日常監理或金檢時，發現有些大股東沒有擔任金控或銀行負責人，卻有不適當去干預金融業經營時，金管會發現在法律中無法做解職、停職、或處罰鍰，金管會幾乎沒有任何行政處分措施，因此有必要去解決這樣問題。

她說，當初金管會是透過大股東資格審核，核准這些大股東後、卻又發現不當干預，可以有何種裁罰、或行政處分措施可以運用，是將來修法的方向。

金管會已委外研究，請銀行公會收集各國資料，來做將來修法參考。

據了解，銀行公會研究案剛完成，公會是參考美國和香港的規範，主要法規的懲處有三大項，包括罰鍰、賣股、持股交付信託等，金管會都會視台灣國情、納入評估考量。

莊琇媛說，會看銀行公會提出其他國家的立法例子，再考慮台灣國情在來研議 因為目前沒有這樣的法律基礎。