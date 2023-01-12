快訊

北市巷弄登國外論壇被形容「行人地獄」 交通局長今曝照片：通了

研究設計大部分來自林智堅？陳明通聲明反打余正煌：抄襲不是事實

創新板合格投資人戶數突破11萬 自然人戶數成長逾10倍

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣證券交易所去年舉辦「證券商推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」獲得投資人及證券商熱烈響應。據統計，截至12月底止，創新板「合格投資人」戶數累計已突破11萬戶，較活動開辦前的6.6萬戶成長逾60%，其中，自然人開戶數從活動開辦前不到4,000戶，成長至4.5萬戶，自然人開戶數成長逾10倍。

「證券商推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」2022年12月得獎名單將於近日出爐並公布於證交所官網，統計自活動舉辦以來，「證券經紀商努力不懈獎」、「證券經紀商奮發向上獎」、「證券經紀商主管領導有方獎」及「證券商營業員貢獻卓越獎」等四大獎項獎勵對象涵蓋證券經紀商分點、分點主管或經理人及營業員，包含元大（2885）、凱基、富邦（2881）、永豐金（2890）、兆豐（2886）、日盛（5820）及元富證券等多家證券商均曾獲獎，不僅顯示證券商推動有成，更直接反映於合格投資人戶數大幅成長。

證交所表示，「臺灣創新板(TIB)」設立宗旨是為鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式之企業進入資本市場籌資，過去一年證交所除持續精進規章，提高發行面或交易面之法規彈性；同時深入產業創新生態圈，多面向推廣以激勵新創企業進入資本市場籌資，截至去年底已有8家企業申請創新板上市，預期未來將陸續有更多企業申請，今年配合創新板股票陸續上市掛牌，證交所亦將持續推出相關活動以加強向市場推廣，提升創新板之識別度與能見度。

創新板 證券商

延伸閱讀

彰化伸港青年住宅增經費、減工項發包仍流標

他怨證券商「不幫買冷門股定期定額」 網曝原因：賺不了錢

高雄這個里30多年沒自來水 市府、台水將專案處理

證交所重罰泰山2百萬 創史上最高紀錄！原因有3項 「還要求董總去上課」

相關新聞

憂先買後付重演雙卡風暴 金管會提2建議防堵風險

「先買後付」(BNPL)，引發市場對恐衍生雙卡風暴的擔憂。金管會在找來BNPL業者討論之後，今對於業者提出2建議，包含要...

富邦金今年擬招6,500人 競爭料將加劇、學子請及早準備

富邦金控（2881）今(12)日宣布，2023年聯合徵才計畫正式起跑，金控暨各子公司今年度預計招募6,500人，較202...

談今年國際金融情勢 黃天牧：撲朔迷離

去(2022)年因疫情、戰爭、通膨、升息等因素，金融機構及監理機關面臨許多挑戰，迎接全新兔年，金管會主委黃天牧今（12）...

小額終老險加碼保額到90萬 每人最多可買4張

金管會保險局今宣布，再次放寬小額終老保險保額與投保件數限制，保額上限由70萬元提高至90萬元，有效契約件數由3件放寬為4...

愛家完善保障多 新安東京傳授3大面向守護一生心血

全球籠罩在高通膨之下，以台灣住宅自有率約8成來看，顯示多數民眾將資產投入在不動產房屋上，那麼提高家庭中「住宅保障」就尤其...

因應春節長假來臨 金管會提四大金融措施

行政院蘇院長貞昌今（12）日於行政院會聽取金融監督管理委員會(下稱金管會)「112年春節期間金融服務穩定整備措施」報告。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。