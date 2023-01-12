書墨揮毫喜迎春 祥兔報喜臺銀好

為迎接農曆新年，臺灣銀行於1月10~11日兩天假該行古蹟營業大廳舉辦「書墨揮毫喜迎春」活動。特別邀請黃光男、薛平南、鄭錦章及楊旭堂等書法大師現場開筆揮毫，與該行董事長一同祝福臺灣銀行「祥兔報喜臺銀好」，祈願新的一年，兔躍報喜鴻運開，福至臺銀好上加好。

臺銀董事長呂桔誠致詞表示，去(111)年全球的經濟環境受到地緣政治、俄烏戰爭、全球公衛、美國Fed升息、供應鏈瓶頸、通膨、美中競局及氣候危機等種種因素干擾，加上疫情起伏，經營環境充滿挑戰，然該行在經營團隊與全體同仁的共同努力下，整體經營績效表現亮眼，締造歷年佳績，不僅盈餘再創新高紀錄，資產品質及風險承擔能力亦維持在優質的水準。展望2023年，隨著國內疫情衝擊逐漸淡化，相關防疫措施大幅放寬，內需消費及相關產業表現轉佳，台灣經濟可望穩健向前行。期待全體同仁發揮臺灣銀行領導銀行、全民銀行的角色，共同擦亮「臺灣銀行」的招牌，給予客戶更多暖心服務。

貼春聯過好年，除舊佈新，萬象更新，為癸卯兔年帶來好的開始，該行邀請書法名家及書法季得獎新秀現場揮毫寫下吉祥字句春聯，贈送來行的客戶，傳遞福氣與喜氣，現場滿溢著濃濃年節歡慶味。該行藉此活動向客戶拜早年，讓客戶感受到臺銀暖心的關懷與滿滿的祝福，預祝新的一年吉祥如意，金兔玉兔福兔到，財到運到福氣到。

此外，為傳承在地美學，臺灣銀行自110年推廣書法藝術，舉辦首屆書法季徵件比賽，吸引來自全國各地優秀書法人才熱情響應，鼓勵國內青年書法家持續精進書藝。今年揮毫贈春聯的活動，該行除邀請書法名家出席活動外，更邀約2屆書法季比賽得獎新秀共襄盛舉，現場客戶不僅能一睹大師揮毫風采，也能感受到青年書藝家朝氣蓬勃的創作活力。以多元方式推廣藝術文化，藉此應景年節活動宣揚文字藝術之美，以臺灣銀行品牌形象為藝文創作注入能量，倡議聯合國永續發展目標SDGs「優質教育」之目標。