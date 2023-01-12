保險總工會：未成年投保旅平險應比照學保 死殘最高可有100萬

我國保險法第107條規定，未滿15歲的未成年人(又稱兒童)不能領取保險死亡給付，只能領「喪葬費用」，且按遺贈稅法規定計算，目前上限為61.5萬元。

中華民國保險業務聯合總工會今(12)日發布新聞稿質問：「疫情趨緩、旅遊復甦，未滿15歲兒童投保旅遊險，保險公司至多僅需理賠61.5萬之喪葬費？」

保險業總工會並表示，已經把下列新聞稿內容，於今日發文給金管會，希望兒童投保旅平險，比照強制險或學生團體保險，死殘保險金上限100萬、醫療保險金10萬元，給予國人旅遊一定程度之保障。

保險業總工會另也呼籲，團體投保旅平險，應不限於所有要保人及被保險人必須於在保險公司所提供的制式要保文件上簽名，以避免偽造文書或不投保的犯罪或悲劇發生。

以下為新聞稿全文：

中華民國保險業務聯合總工會指出：保險法第107條之立法理由雖為「防範道德風險」，但並沒有任何統計數據顯示未成年人之道德風險高於成年人，而必須透過限制保險金額上限方式控管道德風險，保險法第107條、107條之1為何僅針對15歲以下兒童及受監護宣告之被保險人設有保險金額之限制(若是考量保險受益人可能為了領取保險金而謀害被保險人之道德風險，相當年紀以上之老年人也可能處於相同之風險)？

總工會認為道德風險之控制雖然重要，但是兒童的家屬在被保險人遭逢意外時，其情感傷害及投入栽培子女之心血也同等重要，且考量國人教育水準之提升與國家經濟日趨穩定，為詐領保險金而謀害未成年子女之情形，已不若過去頻繁發生；不該因噎廢食，只為控制少數不肖之徒詐騙保險金，罔顧未成年罹難者家屬之權益。

為避免未成年人於旅遊期間因重大意外死亡、傷殘，家屬僅能獲喪葬費用賠償之悲劇重複發生，總工會向金管會提出建議關於未成年人投保旅遊平安險應排除於保險法第107條之適用，而不受最高61.5萬元之限制，並比照強制險或學生團體保險(死殘保險金上限100萬、醫療保險金10萬元)，給予國人旅遊一定程度之保障。

此外，近來保險公司要求團體投保旅遊平安險的保戶，所有要保人與被保險人必須在同一份被保險人名冊暨同意書上簽名，如被保險人是未成年者，則須由其法定代理人簽名。但這樣規範造成現實上團體保戶辦理投保之困難，更可能導致保戶或協助辦理投保之業務員，貪圖一時之便，而選擇以偽造文書方式完成書面同意，甚至保戶認為手續過於麻煩，而選擇不投保，最終發生意外卻無保險理賠之悲劇。

針對上述情形，總工會則建議關於旅遊平安險之投保，應不限於所有要保人及被保險人必須於在保險公司所提供的制式的要保文件上簽名，而得由團體旅遊之發起人檢具名冊代表簽名辦理，以避免衍生上述偽造文書之犯罪或悲劇的發生。