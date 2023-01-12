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全台首家！元大投信攜手icash Pay 線上即可完成開戶及申購基金

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
現在只要透過icash Pay就可以申購元大投信精選人氣基金。 圖片來源：元大投信
現在只要透過icash Pay就可以申購元大投信精選人氣基金。 圖片來源：元大投信

元大投信長期深耕數位金融持續拓展線上開戶與電子交易便利性，攜手icash Pay全台首家投信結合電子支付帳戶買基金，即日起icash Pay使用者在線上就可以完成元大投信開戶及支付綁定，並選擇申購0050ETF連結基金、0056ETF連結基金等五檔主打基金，無論單筆或定期定額每月最低1,000元，2023年3月31日前均享0手續費優惠，透過小錢理財放大財富!

基於國人消費習慣逐漸朝電子支付改變，銀行局統計，截至2022年10月底國內電子支付使用者共2,077萬人，年增36.3%；2022年1至10月電子支付交易金額878億元，年增24%，電子支付「方便、優惠、零接觸」特性深受青睞，元大投信與icash Pay App共同推出，全台首家電子支付帳戶買基金服務。

元大投信表示，與icash Pay合作是金融科技推展極具代表性的里程碑，現階段icash Pay線上開戶合作金融機構已達13家，包括北富銀、國泰世華、中信銀、台新銀、中華郵政等*，未來並會持續增加。即日起擁有這13家金融機構帳戶的icash Pay使用者，在線上就可以完成元大投信開戶及支付綁定；同時為降低基金理財門檻，單筆或定期定額每月最低只要1,000元，形同每天省下30元的飲料錢，就能申購0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金等五檔主打基金，即日起至2023年3月31日均享零手續費優惠。

除有icash Pay APP申購優惠專案外，元大投信於2022年底推出LINE官方帳號，民眾於icash Pay申購成功，於元大投信Line官方帳號完成綁定，即可查看個人基金庫存、交易明細、配息，簡單管理基金資產。元大投信Line官方帳號也搭配新年推出「新春抽紅包」、「兔YOU」兩項專屬好友活動：至2023年1月底，新加入元大投信LINE官方帳號，即有機會抽中LINE Points 100點紅包；而不管是新、舊客戶，只要在2023年3月31日前，首次成功綁定元大投信LINE官方帳號個人化服務，再加碼送LINE Points 25點。（詳細活動內容請見官網最新優惠專區）

元大投信與icash Pay攜手，推出首家電子支付帳戶買基金服務。</p><!--4--><p> 圖片來源：元大投信
元大投信與icash Pay攜手，推出首家電子支付帳戶買基金服務。

圖片來源：元大投信

元大投信 LINE ETF

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