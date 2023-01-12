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小額終老險加碼保額到90萬 每人最多可買4張

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會保險局今宣布，再次放寬小額終老保險保額與投保件數限制，保額上限由70萬元提高至90萬元，有效契約件數由3件放寬為4件。記者戴瑞瑤／攝影
金管會保險局今宣布，再次放寬小額終老保險保額與投保件數限制，保額上限由70萬元提高至90萬元，有效契約件數由3件放寬為4件。記者戴瑞瑤／攝影

金管會保險局今宣布，再次放寬小額終老保險保額與投保件數限制，保額上限由70萬元提高至90萬元，有效契約件數由3件放寬為4件，將從5月1日起上路。

保險局局長施瓊華表示，小額終老保險是為普及高齡者基本保險保障而推動的保險商品，具有低保額、低保費的特性。鑒於高齡者因年齡及身體狀況因素，面臨保費較高而影響投保意願，為使高齡者可透過保險制度移轉風險，並享有較便宜的保費。

金管會2016年推動小額終老保險，目前商品種類包含傳統型終身壽險主約，可提供被保險人身故或完全失能時的保障，保障期間為終身，並可附加1年期傷害保險附約，增加因意外傷害事故所致死亡或失能保障。

據金管會統計，截至2022年底，有16家壽險公司開辦小額終老保險，新契約保費收入55.12億元，較2021年35.66億元，成長54.6%；有效契約件數逾88.8萬件，較2021年底68.2萬件成長30%，其中被保險人投保年齡達55歲以上保件達4成以上。

金管會陸續於2019年3月及2021年2月二度修正上開規範，將傳統型終身人壽保險主契約保額上限由30萬元逐步提高至50萬元、70萬元，持續擴大小額終老保險保護傘。

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