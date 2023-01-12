快訊

公有地只能標給建商蓋豪宅？專家：應參考這國的做法

吃紅肉不好？吃魚最健康？8大健康原則真相探究，有些你不必照單全收

愛家完善保障多 新安東京傳授3大面向守護一生心血

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

全球籠罩在高通膨之下，以台灣住宅自有率約8成來看，顯示多數民眾將資產投入在不動產房屋上，那麼提高家庭中「住宅保障」就尤其重要。新安東京海上產險建議民眾可依「房屋可能面臨風險」、「居家生活中可能潛在的危險情境」以及「災後自身的財務負擔能力」三大面向，選擇合適的住宅險商品可將風險降至最低。

一般來說，火災及地震堪稱房屋兩大潛在風險，為不讓一輩子的努力付諸流水，除事前的防範措施外，事後的風險移轉也要規劃周全，但弔詭的是，截至2022年底，住宅火災及地震險的投保率卻僅有37.46%，不難看出逾半以上的自有住宅缺乏完善保障。

究竟如何挑選適合的住宅保險?新安東京海上產險表示，市面上住宅保險商品豐富多元，但也增加民眾自行挑選的難度，建議可從先檢視房屋可能面臨風險、居家生活中可能潛在的危險情境，以及災後自身的財務負擔能力這三面向來逐一評估分析，進而篩選出最合適且最完善的住宅火險保單。

舉例來說，若不幸發生火災，屋內動產最先蒙受損失，損失程度規模則依裝潢、家電、家具而有所不同，其次才是建物以及鄰居，民眾可依「我方財損」、「對方損失」來建構對住家財物及對第三人責任的保障；以王先生為自有(住)的小套房投保「好心安居家綜合保險」為例，保障範圍即涵蓋有住宅地震基本保險、財物損害保險、額外費用補償、第三人責任保險、玻璃保險、竊盜及颱風及洪水補償保險等多項保障。

值得一提的是，新安東京海上產險所推出「好心安居家綜合保險」，最主要特色就是火災發生時，提供動產與不動產的保額可彈性共用，且動產內的財損理賠不扣折舊，實損實賠，若火災不幸延燒到左鄰右舍，第三人責任保險高額的保障，也能有效填補及分散遭受第三人求償時的風險，讓後續重建家園不再遙不可及，是愛家民眾的命定住宅保單。

保險 火災 地震險

延伸閱讀

利變保單宣告利率又迎逆風 金管會增訂「公版」測試

搬離東京就給100萬日圓！日本為什麼發錢要人離開首都？

日本「賞櫻花時刻表」出爐！大阪3／28、東京3／22開花

因疫情停開3年 台灣日本漁業委員會本月於東京重啟

相關新聞

彭博訪調：台灣今年不會升息 台美利差可能擴大

彭博資訊訪調的經濟學家大多預測，為支持成長，台灣央行今年都不會升息，維持利率在1.75%。但美國聯準會（Fed）官員已一...

因應春節長假來臨 金管會提四大金融措施

行政院蘇院長貞昌今（12）日於行政院會聽取金融監督管理委員會(下稱金管會)「112年春節期間金融服務穩定整備措施」報告。...

投資型保單 擬設兩緊箍咒

投資型保單投資標的將掀大變革。金管會擬對壽險業新推出的投資型保單，設兩道緊箍咒，一、類全委投資型保單，投資池配置「非投資...

愛家完善保障多 新安東京傳授3大面向守護一生心血

全球籠罩在高通膨之下，以台灣住宅自有率約8成來看，顯示多數民眾將資產投入在不動產房屋上，那麼提高家庭中「住宅保障」就尤其...

證交所：今年IPO衝32家

臺灣證券交易所拍板2023年初次掛牌（IPO）家數目標為32家，成長幅度達39%，並持續強化台灣資本市場競爭力。證交所董...

利變險利潤測試 金管會增訂「公版」

利變壽險保單宣告利率再迎逆風。為避免壽險公司對利變壽險保單做商品利潤測試時的解約率「過度樂觀」，變成賠錢保單，金管會將增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。