有戲！泰山賣全家股案 法院：處分決議無效、應予撤銷

泰山（1218）賣全家股無效？法院判決出爐了。泰山（1218）11日深夜11點公告，該公司董事會決議處分全家便利商店股票案，已經收到智慧財產及商業法院商業庭通知，「擬處分本公司（泰山）投資有價證券（全家）案之決議無效」，甚者，法院判決該決議「應予撤銷」。

今天（11日）深夜，泰山發出公告指出，收到法院通知函：確認被告（即泰山）於民國111年12月2日第22屆第8次董事會討論事項第二案「擬處分本公司投資有價證券案之決議無效」及備位聲明：被告於民國111年12月2日第22屆第8次董事會討論事項第二案「擬處分本公司投資有價證券案之決議」，應予撤銷。

不過，泰山在該公告中也指出，將「委請律師進行後續因應措施。」。根據法律專業人士指出，兩造雙方第一階段法律戰由龍邦（2514）集團勝出，不過，泰山應仍可上訴，這場泰山賣全家股票的法律戰，還有的打。

2022年12月2日，泰山董事會決議處分持有的全家股份，隔幾天的12月5日，泰山即透過巨額逐筆交易將該公司持有的九成以上全家股票（占全家股權19.4%）出脫，僅留約2%在手上。後來，市場傳出，泰山手上的近兩成全家股票，是被國泰金（2882）第一大法人股東萬寶開發接走。

這件事讓泰山的大股東龍邦興業氣得跳腳，近期發動一連串的法律攻勢，後續，龍邦興業、龍邦興業的子公司保勝投資同時對泰山提告，即對泰山董事會（賣全家股）的決議提出「決議無效」之訴。

當時，龍邦集團向智慧財產及商業法院商業庭提出訴訟，聲請人保勝投資「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」(繕本)，請求禁止相對人執行 12 月 2 日第 22 屆第 8 次董事會通過之討論事項第二案，即「擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司之股份」行為。

另外，針對泰山賣全家股的程序，台灣證券交易本月3日也宣布，基於內部控制制度執行出現重大缺失，並違反重大訊息查證暨公開處理程序，有影響股東權益及證券價格之虞，重罰泰山200萬元，為史上最高違約金。