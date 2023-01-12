投資型保單配息新規 避免「挖本金」

台灣人愛領息，以「月配息」為號召的投資型保單，年年大熱賣，但可能是「挖本金」來配息而衍生爭議。為保障保戶權益，金管會研擬當類全委保單的撥回率低於單位淨值八成時，一毛都不准配，換言之，當帳戶單位淨值低於8元，保戶將無息可領。

目前僅有「附保證給付」的投資型保單，單位淨值一旦低於8元就不能再撥回，金管會這次是擴及到所有投資型保單都納入；二、金管會也明訂撥回方式限以「現金撥回」，三、限滿六年以上才准提供「加值給付」，避免業者變相折減保費，做業務競爭。

市場最熱賣的月配息投資型保單，全都是壽險業委託給投信業做代操的類全委保單，配息有兩種，一筆是配本金，另一筆是配本金上漲的報酬（約定一定淨值以上加碼配息），因每月撥回可能來自本金，會讓保戶資產累積打折，投資的複利效果也會消失。

業者說，因為投資可以產生複利效果的本金減少了，報酬率就會減少，若投資型保單績效差，出現虧損時，配息是「挖你的本金」來配，淨值會往下掉，就算未來市場出現反彈，在本金一路縮水下，報酬率上漲有限，這就是配息保單最大的負面效果。

金管會也認為，當「撥回來自本金」時，將使投資本金持續減少，不利保戶權益，其次，類全委保單撥回方式，從目前現金撥回、單位撥回二種設計中，再限制只能以「現金撥回」設計。

官員解釋，單位撥回雖使受益權單位數增加，但可能使單位淨值同步下降「類似股票除權」，並沒有增加現金給保戶，整體來說，投資帳戶淨值並沒有改變，容易使保戶誤解為整體投資帳戶淨值有額外增加的效果，因此規範僅限「現金撥回」方式。