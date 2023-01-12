投資型保單 擬設兩緊箍咒

投資型保單投資標的將掀大變革。金管會擬對壽險業新推出的投資型保單，設兩道緊箍咒，一、類全委投資型保單，投資池配置「非投資等級債基金（原稱高收益債基金）」限10%，加計「新興市場債基金」限20%，二、保戶自選基金平台者，上述兩類基金「全禁」，最快2023年3月底定案。

金管會將在明（13）日邀業者開會討論，據透露，已有業者擬在會中提對案，希望類全委帳戶和保戶自選的基金平台，可擇一設限或禁止，不要一網打盡。市面上的投資型保單將全面受影響，其中又以承作投資型保單較多的法國巴黎、安聯、安達人壽可能衝擊較大。

壽險業者直言，新制上路後，反降低投資操作彈性、想投資非投資等級債基金的保戶，可能會逕轉向銀行或券商購買，進而衝擊投資型保單買氣。

投資型保單有兩大類，一是號稱用小錢就可找投信專家操盤的類全委保單，占整體投資型保單達九成居大宗；另一種是傳統投資型保單，保戶自己自選投資標的、自己操盤，投資標的是「一籃子基金」，也稱基金平台。

2021年投資型保單熱賣5,775億元飆史上新高，2022年因市況差，投資型保單買氣驟降三成，消費爭議卻未減；金管會2022年初就有意，禁止類全委保單再連結非投資等級債基金，引市場反彈。

金管會改以「基金類型」切割，並僅對有投信業操盤的全委帳戶設限，一般民眾自選基金平台，則維持禁投資「非投資等級債基金、及新興市場債基金」，避免投資風險過高。

官員解釋，投資型保單中，本就可投資「非投資等級債基金、新興市場債基金、平衡型債券基金、債券型基金」等四大類，這四大類基金又各自可投資一定比例的非投資等級債券。

若把這四大類基金投資在「非投資等級債券」的比例加總起來，整個投資占比就會非常高，投資風險過高，因此限縮風險較高的前兩類。

依規定，非投資等級債基金，最低60%需投資非投資等級債券，也就是說，幾乎可100%全買非投資等級債券，若不設限，可能保戶滿手都是非投資等級債；新興市場債基金最多抱非投資等級債券限40%，平衡型和債券基金各限30%和10%。