彭博訪調：台灣今年不會升息 台美利差可能擴大

彭博資訊訪調的經濟學家大多預測，為支持成長，台灣央行今年都不會升息，維持利率在1.75%。但美國聯準會（Fed）官員已一再表示今年提高聯邦資金利率到5%以上，如此一來，台美基準利率差距將超過3個百分點，勢將成為新台幣匯價的利空。

彭博的每季調查顯示，經濟學家預期台灣升息循環已在2022年底觸頂，比美國聯準會（Fed）更早踩煞車。在25位受訪經濟學家中，16位預估台灣重貼現率今年第1季將維持在1.75%不變，另外九人預估將升息半碼（12.5個基點）至1.875%。

至於今年底前利率展望，僅有一名受訪經濟學家認為央行第2季將進一步升息至2.0%，其他人認為不會再升；經濟學家對第4季重貼現率的預測中位數仍是1.75%，與第1季相同。

電子業出口需求不振、企業去化庫存等因素，都正威脅台灣的經濟成長，11月景氣燈號已轉為象徵「低迷」的藍燈，代表台灣央行可能須調整貨幣政策因應。彭博訪調的經濟學家預測，台灣今年國內生產毛額（GDP）將成長2.2%，為2016年以來最低，也低於去年9月調查的2.6%。

法國外貿銀行資深經濟學家吳卓殷說，台灣央行必須比Fed更早把重心轉為經濟成長，在通膨與經濟之間取得更好平衡，尤其是為了科技業與中小企業。

隨Fed官員未來可能進一步調升聯邦資金利率到5%以上，美台利差將超過300個基點，加上出口可能衰減，勢將成為新台幣匯價利空。

彭博調查的經濟學家也預期，今年台灣消費者物價指數（CPI）年升率將在第1季達到2.27%，後續幾季才會降至2%之下。

台灣央行第1季決策會議預定3月23日舉行。由於經濟學家仍對是否升息意見分歧，市場將緊密關注。美國銀行經濟學家認為，台灣央行第1季將再升息半碼，因為當局鬆綁防疫政策、推升服務消費，加上農曆春節與政府計劃普發現金，台灣第1季通膨仍將遠高於2%，而且其他央行將持續緊縮貨幣政策，台灣跟進機率高。