快訊

隧道口幾乎淹沒！花蓮大清水隧道嚴重坍方 蘇花公路雙向交通阻斷

彭博訪調：台灣今年不會升息 台美利差可能擴大

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

彭博資訊訪調的經濟學家大多預測，為支持成長，台灣央行今年都不會升息，維持利率在1.75%。但美國聯準會（Fed）官員已一再表示今年提高聯邦資金利率到5%以上，如此一來，台美基準利率差距將超過3個百分點，勢將成為新台幣匯價的利空。

彭博的每季調查顯示，經濟學家預期台灣升息循環已在2022年底觸頂，比美國聯準會（Fed）更早踩煞車。在25位受訪經濟學家中，16位預估台灣重貼現率今年第1季將維持在1.75%不變，另外九人預估將升息半碼（12.5個基點）至1.875%。

至於今年底前利率展望，僅有一名受訪經濟學家認為央行第2季將進一步升息至2.0%，其他人認為不會再升；經濟學家對第4季重貼現率的預測中位數仍是1.75%，與第1季相同。

電子業出口需求不振、企業去化庫存等因素，都正威脅台灣的經濟成長，11月景氣燈號已轉為象徵「低迷」的藍燈，代表台灣央行可能須調整貨幣政策因應。彭博訪調的經濟學家預測，台灣今年國內生產毛額（GDP）將成長2.2%，為2016年以來最低，也低於去年9月調查的2.6%。

法國外貿銀行資深經濟學家吳卓殷說，台灣央行必須比Fed更早把重心轉為經濟成長，在通膨與經濟之間取得更好平衡，尤其是為了科技業與中小企業。

隨Fed官員未來可能進一步調升聯邦資金利率到5%以上，美台利差將超過300個基點，加上出口可能衰減，勢將成為新台幣匯價利空。

彭博調查的經濟學家也預期，今年台灣消費者物價指數（CPI）年升率將在第1季達到2.27%，後續幾季才會降至2%之下。

台灣央行第1季決策會議預定3月23日舉行。由於經濟學家仍對是否升息意見分歧，市場將緊密關注。美國銀行經濟學家認為，台灣央行第1季將再升息半碼，因為當局鬆綁防疫政策、推升服務消費，加上農曆春節與政府計劃普發現金，台灣第1季通膨仍將遠高於2%，而且其他央行將持續緊縮貨幣政策，台灣跟進機率高。

央行 美國聯準會 升息

延伸閱讀

匯銀人士：央行今年不再升息 台幣下半年挑戰2字頭

薪資還是不敵通膨！去年1-11月實質薪資衰退 連兩年倒退嚕

通膨吃掉加薪情形未改善！去年1至11月實質薪資年減0.11%

美元指數陷「死亡交叉」 短期續有貶值壓力

相關新聞

彭博訪調：台灣今年不會升息 台美利差可能擴大

彭博資訊訪調的經濟學家大多預測，為支持成長，台灣央行今年都不會升息，維持利率在1.75%。但美國聯準會（Fed）官員已一...

官股首家 第一金私募股權公司開業

第一金（2892）投信開官股投信先河投入私募股權業務，成立子公司第一金私募股權公司，今（11）日正式揭牌營運，為國內首家...

彭博調查：央行今年不升息 台幣匯價利空

中央銀行去年升息二點五碼（○點六二五個百分點），市場關注央行今年的貨幣政策走勢。彭博資訊訪調的多名經濟學家預測，央行今年...

第一金證盡職治理揭露 績優

台灣證券交易所公布2022年盡職治理資訊揭露評比，第一金證券脫穎而出屬少數連二年入選資訊揭露較佳名單的券商。第一金證券表...

證券宣導漫畫 聚焦ESG

臺灣證券交易所「證券投資宣導漫畫」年度新作「ESG人類存亡關鍵密碼」，即將於新春推出，藉由人類面臨大自然反撲時的渺小與無...

美國聯準會何時降息？摩根：可能落在明年

今年全球面臨經濟衰退風險，金融資產的反彈往往比景氣落底更早反應，摩根資產管理表示，投資人今年初應著重高品質的固定收益投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。