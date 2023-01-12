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台幣走勢 外資動向是關鍵

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

國內外經濟下行風險高，市場預估央行今年將暫緩升息，導致美台利差進一步擴大；至於美台利差擴大，是否會促使新台幣匯率貶值？匯銀主管說，相較於美台利差，外資動向更關鍵，若外資大舉匯入，新台幣不僅不會貶，還可能逆勢升值。

不過台美利差擴大是此波壽險業避險成本攀升主因，業者認為，未來若台灣暫緩升息，對壽險業獲利恐造成不利影響。

農曆春節前夕，新台幣匯率持續升值。新台幣匯率昨（11）日在出口商拋匯下升值2.8分，收在30.435元，連四升並創逾四個月新高，總成交量12.455億美元。

由於國內景氣已亮出象徵低迷的「藍燈」，金融圈主管認為，央行今年全年利率都將按兵不動，若聯準會持續升息，美台利差確實會擴大，不過兩國間利差並非影響匯率升貶唯一因素。

回顧過去一段時間，影響新台幣匯率強弱關鍵，其實是外資進出入，外資進出入又與它們在台股的投資意願有關，通常美科技股大漲、台股就容易跟著漲，美科技股大跌，台股就跟著下挫。

央行指出，去年美科技股大幅修正，外資實現在台股龐大帳面利益賣股匯出資金，是導致新台幣貶值主因。美聯準會在2004年6月至2006年6月期間升息17碼，美台利差擴大，但外資淨流入逾300億美元，新台幣對美元仍呈升值趨勢。由此可知，美台利差擴大不一定會造成新台幣匯率貶值，新台幣貶值通常反映外資賣股匯出，而非美台利差擴大。

新台幣 台幣匯率 外資

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