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利變保單宣告利率又迎逆風 金管會增訂「公版」測試

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

利變壽險保單的宣告利率，再迎逆風。為避免壽險公司對利變壽保單做商品利潤測試時的解約率「過度樂觀」，而變成賠錢保單，金管會將增訂「公版」解約率測試情境，需在各公司自行測試與「公版」都合規，影響所及，將是業者做宣告利率時將更加謹慎。

金管會官員解釋，保戶解約期間會影響商品利潤，當保戶愈早解約、商品利潤愈低，金管會發現，有些公司內部做解約率測試時，過度樂觀，認為保單可以維持很久，但這些保單都是透過通路銷售、保單維持率其實很短。

為讓業者反映利變型壽險保單的保戶解約行為具一致性，以真實反應商品獲利，金管會增訂「公版」解約率測試情境，以提早解約情境去測試，若保單沒賠錢，表示這樣的宣告利率是可行的。

例如一張利變壽保單的宣告利率是3.8%、解約率測試是十年，但可能保戶在第六年就開始解約，增訂公版解約率測試情境後，業者調整宣告利率時，就會較保守，可能只有3.6%。

目前利變壽保單已有解約費用至少收6年的規範，但金管會認為，業者累積解約率經驗尚未足夠、或採不分商品類型、解約費用型態或保本年度而採整體性進行假設，導致解約率假設過度樂觀。

為保障保戶權益、健全保險市場發展，金管會這次對投資型、利變型保單的商品設計、帳戶管理、資訊揭露、利潤測試、給付項目等五大項擬訂規範，並將修改三大注意事項，預計最快2023年3月底前拍板。

保單 金管會 壽險公司

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