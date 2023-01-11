美國聯準會何時降息？摩根：可能落在明年

今年全球面臨經濟衰退風險，金融資產的反彈往往比景氣落底更早反應，摩根資產管理表示，投資人今年初應著重高品質的固定收益投資，隨著已開發市場的政策利率逼近高點，且經濟數據也會趨於穩定，投資人應轉而關注股票配置的投資時機。

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰（Tai Hui）表示，由於政府的財政支持縮減、以及全球央行（中國與日本除外）同步進行升息，加上高通膨導致家戶可支配所得減少，今年全球經濟確實面臨衰退風險。儘管已開發市場今年的經濟表現將低於預期，但由於各資產類別的估值相對具吸引力，預期今年對投資人或許會是更好的一年。

許長泰指出，受到聯準會去年積極升息的影響，目前美國的通膨已出現下滑趨勢，但由於今年的需求已由商品轉向服務業，核心服務通膨很可能維持不變，所以勞動市場的緊俏也會讓薪資再持續成長，並迫使企業提高價格。在此情況下，聯準會今年不太可能在貨幣政策上出現180度的大逆轉。目前預計聯準會仍會緩慢升息，即使升息到頂，降息的時程較有可能落在明年，而非今年底。

摩根資產管理環球策略師林雅慧則說，去年現金的表現明顯優於多數風險性與防禦性資產，但這情況今年不會持續。首先，歐洲（不含英國）、亞洲（不含日本）與新興市場的估值面都已低於15年平均，投資級與非投資等級債的利差也比長期平均更大。第二，雖然市場面臨衰退風險，但在經濟的恢復期間，風險性資產通常能提供較高的報酬。第三，股市的觸底時間通常領先經濟數據和獲利好轉，因此投資人應該準備分批布局風險性資產。

林雅慧表示，歷經去年的洗禮，債券資產現在的殖利率更高、估值更佳，隨著殖利率提升，債券市場相對於股票市場的吸引力也跟著提升；特別是在美國衰退風險日增，以及聯準會逐漸接近升息周期尾聲，若今年經濟前景惡化，公債殖利率就能獲得下跌的空間，價格則會上漲；若今年經濟前景好轉，與股票連動的投資等級債券與非投資等級債券，也有資本利得的機會。更重要的是，從長期投資的角度來看，債券殖利率的上揚就代表長期收益水準的提升，所以對投資人來說，今年是配置債券資產的絕佳機會。