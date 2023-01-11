高回饋沒了就跳槽！電支業者拚留客 祭出這三招
國內進入電子支付的戰國時代。電支開業初期為「獲客」，多數都祭出高額補貼，但用戶「逐高回饋而居」、忠誠度不高，導致虧損連連、獲利不易；近期不少業者不再採取補貼流血戰，為「留客」而祭出三招，包括建立會員制度、鎖定黏著度高的服務及不可取代的獨家場景。
國內目前共有十家專營電支，業者為獲客，多數都採取高額的回饋，不過用戶算盤打得精，一旦回饋期滿，用戶很容易「出走」、轉投其他高回饋電支的懷抱，這也形成了惡性循環，不推高回饋、用戶就不肯使用或「跳槽」去競爭品牌，導致電支業者無法獲利。
為培養具「忠誠度」的用戶，部分電支業者改變策略，決定推出會員制度。悠遊卡公司總經理邱昱凱指出，未來計畫推出會員分級制度，用戶使用的金額愈大、就能獲得更多的回饋與好康，例如最近悠遊卡推出的「道路救援」幾乎「秒殺」，未來推出會員分級後，可以考慮納入、成為VIP會員的獨家服務之一。
街口支付董事長梅驊也說，街口2023年的重點之一就是執行會員分級制度，對用戶行為細緻分類，從交易、轉帳、繳費等消費行為來看活躍度分析，預備會將用戶分成五個級別，若為高活躍客戶，未來就能獲得更好回饋。
悠遊卡公司董事長陳亭如指出，要經營電支、不打流血補貼戰，必須鎖定黏著度高的服務以及不可取代的獨家場景。舉例而言，悠遊卡推出「連結家人悠遊卡自動加值」服務，就是黏著度高且不易轉換的服務；由於這項服務需要由教育局快速驗證親子關係，或上傳關係證明文件審核，過程有點繁瑣，所以一旦綁定，就很難轉換到其他業者。
另外，用戶只要在悠遊付APP中新增悠遊卡，即可在手機上查詢發票明細與中獎紀錄，若將悠遊付設定為中獎發票的領獎帳戶，獎金還可自動入帳，可避免發票中獎忘了兌獎、和財神爺擦身而過的憾事。像這樣的服務，都能增加用戶黏著度，不會因為沒有高回饋機制，就讓用戶輕易「出走」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言