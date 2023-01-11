高回饋沒了就跳槽！電支業者拚留客 祭出這三招

國內進入電子支付的戰國時代。電支開業初期為「獲客」，多數都祭出高額補貼，但用戶「逐高回饋而居」、忠誠度不高，導致虧損連連、獲利不易；近期不少業者不再採取補貼流血戰，為「留客」而祭出三招，包括建立會員制度、鎖定黏著度高的服務及不可取代的獨家場景。

國內目前共有十家專營電支，業者為獲客，多數都採取高額的回饋，不過用戶算盤打得精，一旦回饋期滿，用戶很容易「出走」、轉投其他高回饋電支的懷抱，這也形成了惡性循環，不推高回饋、用戶就不肯使用或「跳槽」去競爭品牌，導致電支業者無法獲利。

為培養具「忠誠度」的用戶，部分電支業者改變策略，決定推出會員制度。悠遊卡公司總經理邱昱凱指出，未來計畫推出會員分級制度，用戶使用的金額愈大、就能獲得更多的回饋與好康，例如最近悠遊卡推出的「道路救援」幾乎「秒殺」，未來推出會員分級後，可以考慮納入、成為VIP會員的獨家服務之一。

街口支付董事長梅驊也說，街口2023年的重點之一就是執行會員分級制度，對用戶行為細緻分類，從交易、轉帳、繳費等消費行為來看活躍度分析，預備會將用戶分成五個級別，若為高活躍客戶，未來就能獲得更好回饋。

悠遊卡公司董事長陳亭如指出，要經營電支、不打流血補貼戰，必須鎖定黏著度高的服務以及不可取代的獨家場景。舉例而言，悠遊卡推出「連結家人悠遊卡自動加值」服務，就是黏著度高且不易轉換的服務；由於這項服務需要由教育局快速驗證親子關係，或上傳關係證明文件審核，過程有點繁瑣，所以一旦綁定，就很難轉換到其他業者。