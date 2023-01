合庫強化氣候韌性 實踐永續經營理念

合庫集團致力推動企業永續,締造ESG佳績,於去(111)年「氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)」報告書獲英國標準協會(BSI)頒發「Level-5:Excellence」最高等級認證、亦取得「ISO 14064-1溫室氣體盤查」、「ISO 14046 水足跡」、「臺灣職業安全衛生管理系統(Taiwan Occupational Safety and Health Management System, TOSHMS)」及「ISO 22301 營運持續管理」等多項國際標準之殊榮,於今(112)年1月11日舉辦授證典禮,由英國標準協會(BSI)東北亞區總經理蒲樹盛親自授證。

為強化氣候變遷風險管理,合庫金控(5880)自109年導入TCFD,藉由「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標與目標」四個構面,配合內部控制三道防線,執行集團氣候相關風險之辨識、衡量、監控及報告等管理程序,利用高氣候敏感產業鑑別及財務衝擊量化分析,評估氣候變遷帶來之潛在影響,展現氣候永續治理能力。

因應淨零排放國際趨勢,合庫證券、資產、票券、投信、創投、人壽及資產旗下子公司-合庫金租賃等七家公司通過「ISO 14064-1溫室氣體盤查」掌握國內外全據點碳排放量,結合銀行取得「ISO 14046 水足跡」,了解內部用水之分布與能資源消耗情形,俾以降低自身營運對環境造成的衝擊。

合庫銀行結合「臺灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)」,落實職業安全與健康、打造零職災、低風險及健康安全之職場環境,共同制訂管理計畫,降低員工職業安全事件與疾病發生之危害,善盡企業社會責任,實踐永續經營的企業理念。另依循「ISO 22301 營運持續管理」,建立緊急應變與業務持續及恢復能力,強化資安防護,達成安全、便利、營運不中斷目標。

展望未來,合庫集團將持續接軌國際永續規範,發揮金融業核心價值,推動永續發展的良善循環,並整合金融資源,以具體行動支持淨零轉型,共創永續發展互利多贏之願景。