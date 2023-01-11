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合庫強化氣候韌性 實踐永續經營理念

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
合庫集團通過多項ISO國際標準認證，頒證後，英國標準協會(BSI)東北亞區總經理蒲樹盛(左八) 與合庫金控暨銀行董事長雷仲達(中)及各子公司高階主管合影。 合庫金控／提供
合庫集團通過多項ISO國際標準認證，頒證後，英國標準協會(BSI)東北亞區總經理蒲樹盛(左八) 與合庫金控暨銀行董事長雷仲達(中)及各子公司高階主管合影。 合庫金控／提供

合庫集團致力推動企業永續，締造ESG佳績，於去（111）年「氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)」報告書獲英國標準協會(BSI)頒發「Level-5：Excellence」最高等級認證、亦取得「ISO 14064-1溫室氣體盤查」、「ISO 14046 水足跡」、「臺灣職業安全衛生管理系統(Taiwan Occupational Safety and Health Management System, TOSHMS)」及「ISO 22301 營運持續管理」等多項國際標準之殊榮，於今（112）年1月11日舉辦授證典禮，由英國標準協會(BSI)東北亞區總經理蒲樹盛親自授證。

為強化氣候變遷風險管理，合庫金控（5880）自109年導入TCFD，藉由「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標與目標」四個構面，配合內部控制三道防線，執行集團氣候相關風險之辨識、衡量、監控及報告等管理程序，利用高氣候敏感產業鑑別及財務衝擊量化分析，評估氣候變遷帶來之潛在影響，展現氣候永續治理能力。

因應淨零排放國際趨勢，合庫證券、資產、票券、投信、創投、人壽及資產旗下子公司-合庫金租賃等七家公司通過「ISO 14064-1溫室氣體盤查」掌握國內外全據點碳排放量，結合銀行取得「ISO 14046 水足跡」，了解內部用水之分布與能資源消耗情形，俾以降低自身營運對環境造成的衝擊。

合庫銀行結合「臺灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)」，落實職業安全與健康、打造零職災、低風險及健康安全之職場環境，共同制訂管理計畫，降低員工職業安全事件與疾病發生之危害，善盡企業社會責任，實踐永續經營的企業理念。另依循「ISO 22301 營運持續管理」，建立緊急應變與業務持續及恢復能力，強化資安防護，達成安全、便利、營運不中斷目標。

展望未來，合庫集團將持續接軌國際永續規範，發揮金融業核心價值，推動永續發展的良善循環，並整合金融資源，以具體行動支持淨零轉型，共創永續發展互利多贏之願景。

合庫金 氣候變遷

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