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興櫃新兵悠遊卡發員工大紅包 總金額上看1.78億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
儲值卡龍頭悠遊卡公司。記者楊文琪／攝影
儲值卡龍頭悠遊卡公司。記者楊文琪／攝影

電子支付業者裡的興櫃「新兵」悠遊卡（6035），今(2023)年1月3日登陸興櫃，悠遊卡公司董座陳亭如、總經理邱昱凱為留才，祭出給員工的超級大紅包，日前推出員工認股權證，每股認購價僅17元，若兩年後股價與目前的88元相當，未來員工潛在獲利總金額將達1.78億元。

悠遊卡的員工認股權憑證共發行250萬股（2,500張），每股認購價僅17元，員工最多可認25張，至少1張，不過，員工認股權證需綁兩年，若兩年後股價和現在的88元相當，每股可賺71元，員工潛在獲利總金額上看1.78億元。陳亭如表示，發行員工認股權憑證是為吸引及留任公司所需人才，激勵員工並提升員工向心力。

國內目前共有十家專營電支，僅兼具電子票證身份的悠遊卡獲利，2022年1至11月，悠遊卡營收14.89億元、年增2.91%，稅後純益5,800萬元，超過2021年全年。據統計，去年共有1,900萬張的悠遊卡被「嗶」過，悠遊付會員在去年底超越200萬後，目前約207萬，依過去經驗，悠遊卡一年發卡數，含聯名卡約1,000萬張左右。

陳亭如2018年3月出任悠遊卡總經理、2019年升董座，該公司2019年2月獲准兼營電支業務，花費不到一年，同年12月悠遊付開始試營運；陳亭如還讓悠遊卡在兩年內成功躋身為電支前段班、完成數位轉型任務，並在疫情逆風中調整營收結構，帶動儲值卡發行造型卡的風潮。

陳亭如並預先擘劃悠遊卡的下一個20年，推出新一代悠遊卡「超級悠遊卡」，讓悠遊卡突破小額消費的窠臼，與悠遊付APP進一步緊密連結、相輔相成，亦規劃ESG與數據應用相關新商機，協助企業計算搭乘綠色運具可節省的碳排放量，朝永續生活方向邁進。

悠遊卡 悠遊付 興櫃

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