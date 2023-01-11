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LINE Bank公布12星座定存王！1年優利定存1.68% 年終、壓歲錢無腦存

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

農曆新年前後，分紅、年終獎金和壓歲錢紅包即將到手，荷包當中的存款該如何花用？因應央行四次升息，LINE Bank推薦民眾參考額度有限的專案定存，1年期專案定存利率達1.68%，市場利率一字排開頗具競爭力，專案定存每人最多開立10筆、每筆最高可存300萬元，等於每人最多可存3,000萬，本次優利專案總額度35億元，專案期限至2023年2月6日或額滿為止，這個農曆年讓手中荷包資金放大，現在立刻開始儲蓄計畫。

LINE Bank的6~8個月專案定存利率1.38%，9~11個月專案定存1.5%，1年期專案定存利率1.68%極具競爭力，目前市場較高牌告固定利率6~8個月1.215%、9~11個月1.335%、1年期1.51%。

LINE Bank根據內部數據統計出2022年7至12月用戶存款行為，依據12星座進行分類，結果發現有三個星座行為較為積極、可說最「懂存」。統計顯示積極直接、有夢想的牡羊座男女是定存筆數最多的「定存王」；直覺敏銳、執行力強的天蠍座男女堪稱「定存富翁」，手上最多定存資產，每人定存總額最高；嗅到優利機會毫不猶豫出手，「做大事業」的獅子座男女單筆定存金額最高。

定存 LINE 星座

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