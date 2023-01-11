投保中心20周年：協助18萬名投資人 爭取72億元實質補償

成立滿20二十周年的財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（投保中心），今（11）日舉辦慶祝茶會暨「投資人保護之實踐-二十週年回顧與展望」座談會，董事長張心悌表示，投保中心成立迄今，總計協助18萬多名投資人進行團體求償案件，並透過和解及強制執行等程序，為投資人爭取高達72億餘元的實質補償。

綜觀投保中心20年來的運營成績，包括累計受理並提起287件團體訴訟案件，共計有184,515名投資人委託，並透過和解及強制執行等程序，為投資人取得高達72億餘元賠償款項。

累計提起代表訴訟案件79件，解任訴訟案件83件，共計162件訴訟案件。代表訴訟不法行為人自行賠償及與公司達成協議賠償金額，總計約17.8億餘元。

此外，累計派員出席610場股東會，累計辦理歸入權案件共8,891件，累積執行歸入26億餘元。

金管會主委黃天牧給予投保中心肯定，指出保障投資人是證交法核心重點，但投資人保護不只是一個法條，更要協助現實社會中的投資人，在台灣產業結構改變和投資人年齡結構持續變化下，投資人保護的挑戰也比以前更加巨大。

在「投資人保護之實踐-回顧與展望」座談會上，司法院前院長賴英照教授指出，誰可以取得賠償、持有人可不可以取得賠償、甚麼情況可以取得賠償、賠償金額該怎麼計算、比例責任等等一系列的問題一再重複發生，投保中心、法院要面對法令規定不清楚甚至沒有規定的難題，投資人也同樣疑惑，被告的董事也不知道要賠多少錢。

因此建議，在第一線的投保中心可歸納相關經驗，把想法傳達給相關單位，而立法院更需把條文立清楚，解決相關爭議，如此才可達成多贏的局面。

證交所總經理簡立忠則給予投保中心三項建議：包括投保中心舉辦論壇、擔任講師，提供相關案例，有助提升投資人保護相關議題能見度；就ESG的議題來督促董事會採取必要行動；投保中心可針對特定公司治理議題，與大型投資機構法人合作，共同議和，提升投保中心影響力，推動盡職治理。

張心悌表示，證券投資人及期貨交易人的保護，與證券市場及期貨市場的健全發展密不可分，尤其隨著資本市場永續發展的推動，提供公平、安全及資訊透明的交易環境益形重要。

未來，投保中心有三大目標，一是發揮團體訴訟、代表訴訟與解任訴訟的功能，持續累積民事訴訟案件判決案例，以落實公司法及證券交易法明定之民事責任；二是積極踐行股東行動主義，督促上市櫃公司落實公司治理；三是就實務運作所遇問題適時提供公司治理相關法制面檢討建議，以完善法令規章及促進市場健全發展。