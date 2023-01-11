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全台首創電子支付帳戶買基金！元大投信攜手icash Pay、再創新里程碑

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導
元大投信與icash Pay攜手 推出首家電子支付帳戶買基金服務。資料來源：元大投信
元大投信與icash Pay攜手 推出首家電子支付帳戶買基金服務。資料來源：元大投信

元大投信身為公募基金龍頭公司，長期深耕普惠金融，因應數位轉型、永續轉型浪潮，加上國人消費習慣轉變，元大投信攜手icash Pay，創下全台首家投信結合電子支付帳戶買基金的新里程碑。

元大投信與 icash Pay今（11）日舉行「買基金用icash Pay 完美絕配」記者會，為降低理財門檻，單筆或定期定額基金，每月最低只要1,000元，形同每天省下30元的飲料錢就能申購0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金等五檔主打基金。

元大投信董事長劉宗聖用姻緣形容此次的跨界合作，雙方戀愛長跑，好事多磨，在8月16日主管機關的最新法令函釋上線以來，用短短5個月，雙方合作案終於瓜熟蒂落，成為全台首家開放投資人透過電支帳戶交易基金的實務案例。

元大投信為國民ETF 0050、0056發行業者，兩檔ETF受益人數超越150萬人為業界之冠。0050為台灣第一檔ETF，近20年來追蹤台灣50大龍頭企業成長，規模突破2,700億元，為國內最大境內基金；0056則為台灣第一檔高股息ETF，至今連續12年配息且順利填息，規模突破1,700億元，兩檔國民ETF長期反映台股市值成長、股息收益兩大特色。

投資人從存高波動的個股投資，轉向具分散風險優勢ETF，至今ETF散眾化，因具備三散時間、標的、風險的優勢；如今民法法定年齡下修至18歲，貨幣基金、龍頭基金等較穩定特色的五檔千元可入手基金，可望成為年輕族群的投資理財第一哩路。

元大投信指出，即日起icash Pay使用者在線上就可以完成開戶及支付綁定，至2023年3月31日均享零手續費優惠，申購的五檔基金分別為0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金、元大富櫃50 ETF連結基金、元大台灣高股息優質龍頭基金以及元大美元貨幣市場基金-新台幣，包含配息與不配息計有九個級別。

現階段icash Pay線上開戶合作金融機構已達13家，包括北富銀、國泰世華、中信銀、台新銀、中華郵政等，未來並會持續增加。即日起擁有這13家金融機構帳戶的icash Pay使用者，在線上就可以完成元大投信開戶及支付綁定。

元大投信 ETF 高股息

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