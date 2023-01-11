過年資金需求大 兆豐推優利信貸前2期僅0.112%

即將迎來兔年春節，民眾農曆年前對資金的需求提高，兆豐銀行今（11）日宣布，特別推出「新春貸好運」活動，即日起至2月5日止，民眾透過線上申辦兆豐銀信貸，可享前2期固定年利率0.112%，信貸手續費112元起優惠，若於3月5日前撥款的客戶，也有機會抽指定旅行社雙人旅遊金5萬元。

兆豐表示，觀察客戶在歲末資金需求旺盛，不少客戶都會選擇在新年前裝潢、購車、購置傢俱、家電，為解決民眾資金問題，兆豐銀行推出限時活動「新春貸好運」。

兆豐說明，自即日起至2月5日止，民眾透過兆豐銀行官網線上申辦信貸，可享貸款手續費112元起，前2期固定年利率0.112%優惠，提供民眾資金靈活運用。此外，於3月5日前撥款的客戶，抽指定旅行社雙人旅遊金5萬元，可自由選擇日本、韓國、泰國等國家自由行或團體旅遊。

以貸款金額50萬元為例，前2期固定年利率0.112%，第3期起年利率2.50%，手續費112元，貸款期間7年為例，總費用年百分率約為2.39%，每月平均繳付本息約6483元，只要成年且有固定收入，即可透過線上申辦。

兆豐銀消金業務處協理林中象表示，新年前推出的「新春貸好運」活動除了手續費與利率優惠，因應海外旅遊開放，針對3月5日前撥貸成功的客戶，兆豐再加碼雙人旅遊金抽獎，能自由選擇想去的國家旅遊，推薦有資金需求的客戶，可把握活動期間申辦。