快訊

原能會主委謝曉星性騷擾女下屬 蘇貞昌下令拔官了

論文案開庭場面混亂 林智堅怨媒體「勾到我的手了」

整理包／炒房投資客一槍斃命？ 一文看懂平均地權條例重點與影響

過年資金需求大 兆豐推優利信貸前2期僅0.112%

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
兆豐銀行別推出「新春貸好運」，即日起至2月5日止，民眾透過線上申辦兆豐銀信貸，可享前2期固定年利率0.112%。本報資料照片
兆豐銀行別推出「新春貸好運」，即日起至2月5日止，民眾透過線上申辦兆豐銀信貸，可享前2期固定年利率0.112%。本報資料照片

即將迎來兔年春節，民眾農曆年前對資金的需求提高，兆豐銀行今（11）日宣布，特別推出「新春貸好運」活動，即日起至2月5日止，民眾透過線上申辦兆豐銀信貸，可享前2期固定年利率0.112%，信貸手續費112元起優惠，若於3月5日前撥款的客戶，也有機會抽指定旅行社雙人旅遊金5萬元。

兆豐表示，觀察客戶在歲末資金需求旺盛，不少客戶都會選擇在新年前裝潢、購車、購置傢俱、家電，為解決民眾資金問題，兆豐銀行推出限時活動「新春貸好運」。

兆豐說明，自即日起至2月5日止，民眾透過兆豐銀行官網線上申辦信貸，可享貸款手續費112元起，前2期固定年利率0.112%優惠，提供民眾資金靈活運用。此外，於3月5日前撥款的客戶，抽指定旅行社雙人旅遊金5萬元，可自由選擇日本、韓國、泰國等國家自由行或團體旅遊。

以貸款金額50萬元為例，前2期固定年利率0.112%，第3期起年利率2.50%，手續費112元，貸款期間7年為例，總費用年百分率約為2.39%，每月平均繳付本息約6483元，只要成年且有固定收入，即可透過線上申辦。

兆豐銀消金業務處協理林中象表示，新年前推出的「新春貸好運」活動除了手續費與利率優惠，因應海外旅遊開放，針對3月5日前撥貸成功的客戶，兆豐再加碼雙人旅遊金抽獎，能自由選擇想去的國家旅遊，推薦有資金需求的客戶，可把握活動期間申辦。

兆豐銀行

延伸閱讀

等權重型ETF 存股族優選

最牛一輪／中砂利多 兆豐27搶鏡

兆豐產增資60億 金控全包

毛胚屋裝潢花500多萬他驚「太貴」 網見實際坪數：正常啦

相關新聞

過年資金需求大 兆豐推優利信貸前2期僅0.112%

即將迎來兔年春節，民眾農曆年前對資金的需求提高，兆豐銀行今（11）日宣布，特別推出「新春貸好運」活動，即日起至2月5日止...

上海商銀攜手新創 共創CloudSpace金融科技創意場域

上海商業儲蓄銀行（5876）為持續推動數位轉型，首開金融業先例，成立數位科技創新中心CloudSpace，攜手合作新創公...

LINE Pay推「天天LINE Pay日」 攜12大品牌推3個月優惠

農曆年前消費商機旺，LINE Pay 宣布推出全新2.0版「天天LINE Pay日」，攜手12大品牌連推3個月優惠，圍繞...

元富證券獲最佳智能理財及社會公益獎肯定

新光金控（2888）旗下元富證券獲頒卓越雜誌主辦《2022卓越證券評比》之金控類「最佳智能理財獎」及「最佳社會公益獎」。...

新台幣午盤升2.2分 暫收30.441元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.441元，升2.2分，成交金額5.92億美元

台新銀行南門分行喬遷開幕 邀民眾抽黃金慶金兔年

迎向金兔年新年新氣象，台新銀行南門分行本月6日舉行盛大喬遷開幕儀式，南門分行座落於中正紀念堂旁，緊鄰重點學區、政府機關與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。