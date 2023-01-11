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美股首選！兆豐證券四大優勢手續費享優惠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
兆豐證券美股｢MegaGO 每股購｣手續費優惠，低收均一價。兆豐證券／提供
兆豐證券美股｢MegaGO 每股購｣手續費優惠，低收均一價。兆豐證券／提供

2023年伊始，兆豐證券震撼推出美股「MegaGO 每股購」手續費優惠活動，活動資訊可詳洽https://project.emega.com.tw/MegaGo/

兆豐證券長期深耕複委託交易業務，具有四大優勢，包含今年新推出的美股手續費每股計價優惠、業界首創美股兩種手續費計費方案、複委託交易市場居全台之冠、以及e雷達條件下單功能服務。

優勢一：兆豐證券領先業界首推美股手續費以｢每股計價｣收費，手續費低收均一價。尤其購買像微軟、蘋果、SPY、IVV、VOO等高價股或ETF更是划算，此優惠方案不僅可降低交易成本，還可以讓資金發揮更大的效用。

優勢二：兆豐證券首創二種美股手續費收費方式，不論投資人選擇「價金計價」或是「每股計價」，低收通通均一價，手續費簡單好計算，因應投資人不同需求，聰明選擇，輕鬆投資。

優勢三：兆豐證券目前可進行委託交易市場數，擴及南韓、英國/倫敦國際、加拿大/多倫多、法國、馬來西亞、瑞士、荷蘭、比利時、葡萄牙等，共17個國家，20個交易市場，現居券商之冠。有利投資人資產配置做全球布局。

優勢四：兆豐證券e雷達支援多國的條件單交易。除了一般長效單、市價單、停損限價單、可設定停損或停利的母子單之外，還可以進一步設定全部成交否則不做、立刻成交否則取消、立刻全部成交否則取消、開盤限價單、收盤限價單、開盤市價單、收盤市價單等等，多項條件設定相當周全。

兆豐證券著重客戶需求，今年領先業界推出美股｢MegaGO 每股購｣手續費「每股計價」優惠方案，以每股驚喜價搭配低收均一價，大幅降低投資人交易成本，近年更持續強化複委託交易服務並優化線上複委託開戶流程、增加多元化的條件下單功能，並提供客製化的產品專業化服務，為海外投資交易平台不二的選擇。

兆豐 美股

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