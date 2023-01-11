上海商銀攜手新創 共創CloudSpace金融科技創意場域

上海商業儲蓄銀行（5876）為持續推動數位轉型，首開金融業先例，成立數位科技創新中心CloudSpace，攜手合作新創公司進駐，打造多功能彈性運用的開放辦公環境，做為內部團隊與外部新創公司共創合作、腦力激盪的場域，透過內外部的協同創新動能，導入新技術與新思維，提供上海商銀創新服務與商業模式的研發引擎。迄今已有多項主題與新創公司進行實驗與合作，包括聊天機器人、多元支付、生理偵測、人臉辨識門禁、智能理財、供應鏈企業服務及企業資金調度等。

上海商銀的企業網路銀行「全球一路通金融網」服務功能完善，透過單一網頁入口，不論跨境匯款、薪資轉帳、繳費繳稅、代收代付等都能一站式完成，搭配全球一路通企業行動銀行，打破時間及空間的限制，不論企業主身在何處，只要透過智慧型手機，就可以做到「不在辦公室，也能辦公事」，更重要的是交易安全完全不妥協，方便又安全。

上海商銀總經理林志宏表示，目前顧客的需求呈現「數位化」和「行動化」兩大趨勢，此次企業行動銀行的推出也是上海商銀致力於提供「良好的顧客體驗」又一重要舉措，CloudSpace最新成果即為2022年底推出的全球一路通企業行動銀行，透過與新創公司的合作，運用手機、生物辨識及Idem Key的組合，達到無密碼登入的體驗，將顧客減少輸入密碼的時間，用來增加工作效率，後續也將持續運用數據分析及創新科技，讓銀行服務更貼心、更聰明、更安全，實現「智慧辦公，樂在其中」的目標，成為顧客體驗最佳的數位銀行及最信賴的銀行。

年節將至，上海商銀除了依循傳統推出「玉兔迎春，好運年年增」活動，贈送顧客發財金及發財水外，並首次推出錢母幣限量1,888個，設計以「錢兔似錦、節節高升」為主題，正面以金融科技結合上海商銀圖案，背面則以玉兔、牡丹花及春竹圖樣點綴，寓意科技兔年顧客招財進寶及節節高升、生意蒸蒸日上，不論發財金或錢母幣均為立體桌牌造型，方便放置於桌上或個人財位，天天生財好運連連。

只要在1/9~2/10期間，使用上海銀行ATM進行存、提款及轉帳交易，金額壹仟元(含)以上出示明細表、完成掌上銀交易的結果頁、全球一路通APP登入後頁面或上海商銀LINE好友的兌換劵，四項任務中的任何一項皆可至全台任一分行兌換發財金或發財水一份。