LINE Pay推「天天LINE Pay日」 攜12大品牌推3個月優惠

農曆年前消費商機旺，LINE Pay 宣布推出全新2.0版「天天LINE Pay日」，攜手12大品牌連推3個月優惠，圍繞用戶一週日常消費天天送回饋，到指定店家消費最高可獲LINE POINTS 150 點。LINE Pay表示，此波促銷範圍從點光明燈祈福、除舊佈新採買辦年貨，或是愛心捐款、買速食，都能透過LINE Pay便利支付兼享LINE POINTS回饋或抽紅包。

​LINE Pay統計，目前全台支付據點突破43萬處，涵蓋用戶食衣住行育樂各式支付。統計去年1-10月，全台用戶數突破1,100萬戶；LINE Pay行動支付及綁定LINE Pay之點數回饋實體卡之全體交易金額年增近4成；去年1-10月交易總金額突破4,342億元，較前年同期成長近4成，總交易筆數超過5.4億筆，較前年同期成長5成；LINE POINTS點數回饋信用卡及簽帳金融卡發卡數突破676萬張，帶動LINE Pay行動支付及綁定LINE Pay之點數回饋實體卡兩者總交易量持續提升。