台新銀行南門分行喬遷開幕 邀民眾抽黃金慶金兔年

迎向金兔年新年新氣象，台新銀行南門分行本月6日舉行盛大喬遷開幕儀式，南門分行座落於中正紀念堂旁，緊鄰重點學區、政府機關與台北市區精華地段，看好工商活動繁榮，特選進駐此區推展南門分行業務，期許提供給民眾無微不至的服務。台新銀行如今海內外已設立逾百家實體分行，由專業理專團隊為民眾量身規劃資產配置，搭配台新優異的數位金融便捷服務，提供民眾虛實整合全通路優質金融體驗。

台新銀行通路營運事業處副總經理張美玲表示，台新銀行專業團隊以客戶需求為核心，打造開放式產品平台為客戶量身訂做資產規畫，用心服務深獲客戶支持與肯定，進一步帶動財富管理業績交出亮眼成績單。台新銀行南門分行開幕儀式，眾多貴賓致現場支持歡慶，包括中國砂輪企業股份有限公司副董事長白文亮、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司總經理戴朝暉、中華勞動與就業關係協會常務理事陳正良、新北市愛石協會理事長黃旭清、台灣電力工會第二分會常務理事黃寬雅等人出席。

張美玲補充，為歡慶台新銀行南門分行喬遷開幕，儀式中特別安排舞獅戰鼓表演，同時邀請音樂家演奏經典名曲，讓鄰里民眾提前感受年節氣氛。南門分行為慶祝喬遷，推出兩項好禮活動，第一好禮活動為全新戶早鳥禮，即日起至2023年2月28日止，前150位至南門分行完成全新開戶並完成申辦網路銀行或行動銀行交易會員、簽署同意收受投資產品訊息聲明書及同意收受投資產品建議聲明書、完成填寫客戶資料及投資風險屬性的貴賓即可獲得大潤發100元禮券。

第二好禮活動為財管迎新刷卡加碼禮，即日起至2023年2月28日止，前60位至南門分行辦理全新開戶且與本行往來總資產餘額達新臺幣100萬元以上，信用卡任刷一筆即可獲得威秀電影票2張。

此外，為了歡慶金兔年，台新銀行除了提供發財金跟開運水給來行辦理業務的民眾之外，今年更特別推出2023年「金兔迎春 財福躍升」分行抽紅包活動，即日起至2023年1月31日，財管會員只要到分行完成指定任務，即可抽紅包，有機會獲得超過新臺幣價值超過六萬元的黃金、摩斯漢堡套餐組、全家商品折價券、美式咖啡蛋糕組合等多項好禮，希望民眾在金兔年都能財源滾滾，討個好彩頭。

台新銀行優異的財管服務於2022年更榮獲國內外多項大獎肯定，包括今周刊財富管理銀行暨證劵評鑑「最佳數位體驗獎」與「最佳智能理財獎」雙獎、亞元雜誌(Asiamoney)頒發「台灣最佳財富移轉與傳承規劃獎」、銀行家 (The Banker) 及 PWM 頒發「最佳亞洲私人銀行大數據與AI應用大獎」、「台灣最佳私人銀行推薦獎」等殊榮。未來台新銀行財富管理將持續秉持專業、認真的精神持續努力，致力成為守護客戶資產的智慧好夥伴。