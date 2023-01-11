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富邦投信與中山、中正大學攜手 培育資產管理人才

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

繼與台灣大學管理學院連續五年舉辦「希望種子培育計畫(TCP) 」，富邦投信去(2022)年9至12月期間，再與中山大學（第2年）、中正大學（首年）攜手培育校園資產管理人才。

富邦投信去(2022)年分別錄取中山大學及中正大學各20位同學，於9月至12月期間兩校共同施以線上課程，由富邦投信投資研究、行銷團隊進行主題講座及專題報告方式，實務分享投資組合管理之運用邏輯、投信業如何將永續發展納入資產管理業務決策，以及如何落實ESG於投資應用與數位科技，啟蒙與建構學生對於投信資產管理之專業知識，了解數位科技應用於資產管理的產品設計與主流趨勢。

富邦投信表示，培育主軸以「指數化投資管理人才」為核心，規劃「經理人主題講座」、「建構投資組合實務操作」與「專題報告」等三大主題課程，目的希望讓學生精進投資邏輯並體驗業界實務運作樣貌；並納入「ESG永續投資」、「科技應用於資產管理」與「金控MA計畫介紹」等課程，希望學生了解全球經濟發展趨勢有關「公司治理」、「永續發展」與「氣候變遷」三大議題對於投信業之重要性，同時，讓學生提前探索職涯發展方向。課程開辦後，受到學生熱烈回應。

此外，課程最後並安排兩校學生進行校際交流，互相學習與分享小組建構模擬投資組合之成果發表。並透過同校任職於富邦投信的學長、學姊，進行職涯分享與金控MA計畫介紹，讓學生進一步了解投信業各項工作職能，以及個人未來職涯規劃的準備。

富邦投信表示，近年積極與北中南大專院校合作，進行資產管理行業之人才培育，未來將規劃與更多大專院校合作進行校園資產管理培育課程、提供實習機會與企業參訪，引導學生了解投信業特質與資產管理興趣。富邦投信用心投入深耕校園人才培育合作計畫，長期培育資產管理人才與核心職能，落實企業社會責任與達成永續發展目標。

富邦投信 職涯

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