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銀行員勾結詐騙 金管會四大防堵措施

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

近期傳出銀行員勾結詐騙集團金管會銀行局副局長童政彰說，行員是否跟詐騙集團勾結甚至協助洗錢，已交給檢調偵辦，金管會督促銀行配合檢調調查，也要求該行檢討內部流程是否完備，這也是近五年來，銀行員涉嫌詐騙集團轉帳的首例。該銀行已經通報重大偶發，依規定，1月底前需要呈報後續處理情況。

他說，主要會關注該銀行內控防範措施是否到位，若後續要懲處，是依照內稽內控缺失做處理。依照銀行法，內稽內控缺失，最重處5000萬元罰鍰。

至於金管會防範措施為何？童政彰說，一、要求銀行須強化異常交易態樣監控，之前要求銀行公會彙整15種共通性異常交易態樣，納入異常指標或內部作業規範加強控管，最近跟檢警調平台和銀行公會，已就進行犯罪手法，再羅列四種態樣，這些態樣納入預警機制，及早發現詐騙案件。

二、要求銀行強化臨櫃關懷，2022年8月函請銀行，民眾做網銀或約定轉帳服務要依照公會自律規範，落實主動關懷提問，進行臨櫃匯款，也要及早發現異常。據統計，2017年到2022年底，通報警方有效防堵客戶財損共1萬1179件 阻擋了79.18億元財損。

三、網銀約定轉帳控管。他說，目前網銀約定轉帳，需要臨櫃才能辦理，若是非臨櫃申請，如同一個人匯到不同帳戶者，目前是一天後才能生效，未來各銀行要依照客戶風險屬性，拉長審核期間，例如兩天後才生效。

四、防詐是銀行行員的任務，後臺主管也有督導責任，各銀行要依照分層責任落實。

詐騙集團 金管會 網銀 中信銀

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