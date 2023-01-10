企業想開「純視訊」股東會、決議門檻拉高 今年6月適用

上市櫃、公開發行公司的股東會想採「純視訊」，董事會決議門檻提高。金管會修改相關法規，提高公司決議召開純視訊股東會的門檻，從目前董事會的普通決議，改為「特別決議」，即董事會需有2/3董事出席且出席董事過半同意才行，2023年6月股東會就適用。

證期局副局長高晶萍說，因應公司法修正，准許因天災、或如疫情等不可抗力因素，公司可免經章程訂明，就可開「純視訊」股東會，取代實體股東。

2021年因為疫情嚴重，金管會與衛福部做緊急公告措施，當年只有17家公司做視訊輔助，2022年3月配合公司法修正，提出視訊股東配套措施，2022年有72家公司做視訊輔助股東會。

而2023年1月這次預告「公開發行公司股務處理準則」，則是再度強化公司召開純視訊股東會的股東權益保障措施。

主要有兩大措施，一、提高決議召開「純視訊」股東會的決議門檻。高晶萍說，目前公司要開純視訊股東會，僅需董事會的1/2董事出席及出席董事過半數同意即可的普通決議，修法後，是需2/3董事出席及出席董事過半數同意才准的特別決議。

她解釋，若公司開純視訊股東會，等於小股東沒有實體會議可參加，僅能用視訊方式參加，對股東權益限制較多，拉高董事會決議門檻，可保障股東權益。

二是，決議開純視訊股東會的公司，需幫助數位落差的股東可以參加股東會。例如至少提供參與會議的股東連線設備、場地、及當場指派相關人員提供股東必要協助等。

而對參加視訊有困難的小股東，也可提前向公司申請，請公司提供書面方式行使表決權。

金管會是在2022年三月開放公司可選「純視訊」、或「混合型(視訊輔助)」開股東會，其中允許公司採「純視訊」有三大條件，包括無改選、無解任董監事議案、也無重大併購案，條件較嚴格。