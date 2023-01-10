沒資金需求了？國銀中小企業放款趨緩 金管會曝2大原因

據金管會統計，2022年11月底國銀對中小企業放款餘額9兆2,146億元，較10月底增加361.8億元，增額連兩個月縮減，更較去年同期僅成長7.5%，年增成長力道已下探34個月低點，顯示中小企業資金需求熱度降溫。

銀行局副局長童政彰說，成長力道趨緩，有兩大原因，一、政府紓困優惠利率陸續到期，加上央行升息，使企業加速還款、減輕付息壓力，二，紓困振興貸款及舊貸款的寬限期，也紛紛到期，企業每月攤還本金增加所致。

銀行主管說，12月逼近年關，一般中小企業都有資金調度需求，其次，中小企業年底有做帳需求，「通常會在12月底動撥一筆授信額度，創造『帳面負債』，但農曆年後就會還款」。

該主管說，依照過往慣例，12月中小企業放款會衝一波，但農曆年後、中小企業還款、就會暴跌，「海水退了、中小企業真正的疲弱資金需求，就會顯現」。

金管會公布國銀承作中小企業放款。據數據顯示，2022年來國銀對中小企業放款，1月單月增加280億元、2月增加410億元、3月增加394億元、4月增加608億元、5月增加772億元達到高峰。

6月略降僅增加731.6億元，7月增加551億元、8月僅增加262億元是2022年單月低點，9月反轉增加449.5億元，但10月降到437億元，11月再降到361億元。

2022年累計前11月國銀對中小企業放款仍大增5259.7億元，是史上第三高，放款餘額攀升到9兆2,146億元。據統計，史上第一高是2020年前11月增加7823億元，2021年前11月則增加7584億元。

童政彰說，國銀仍會持續支持中小企業發展，支應資金需求，2023年成長目標要洽各部會和相關單位意見，並將經濟成長率、總體環境等通盤納入研議，預計2023年3月底前拍定。

2022年國銀對中小企業全年放款的目標是3500億元，2022年前11月增加5259.7億元，目標達成率達150.3%，但2023年經濟成長趨緩，全年放款目標恐難再增加。

2022年前11月中小企業放款增加前五大，包括永豐銀、中信銀、第一銀、土銀和玉山銀，以永豐銀大增525億元最多，中信、一銀和土銀增加401~498億元之間，玉山銀增加354億元，

若以餘額來看，到2022年11月底，以第一銀中小企業放款餘額達9140億元最高，合庫銀8363億元、台企銀7240億元、華南銀6666億元、兆豐銀6235億元。