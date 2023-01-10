快訊

Ba.7、XBB進入國內 醫：猜測主流病毒株「其實不容易」

新竹這處12億工程也「挖出500噸廢棄物」 名嘴狠酸：這就是五星級！

沒資金需求了？國銀中小企業放款趨緩 金管會曝2大原因

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會統計，2022年11月底國銀對中小企業放款餘額9兆2,146億元，較10月底增加361.8億元，增額連兩個月縮減，更較去年同期僅成長7.5%，年增成長力道已下探34個月低點，顯示中小企業資金需求熱度降溫。

銀行局副局長童政彰說，成長力道趨緩，有兩大原因，一、政府紓困優惠利率陸續到期，加上央行升息，使企業加速還款、減輕付息壓力，二，紓困振興貸款及舊貸款的寬限期，也紛紛到期，企業每月攤還本金增加所致。

銀行主管說，12月逼近年關，一般中小企業都有資金調度需求，其次，中小企業年底有做帳需求，「通常會在12月底動撥一筆授信額度，創造『帳面負債』，但農曆年後就會還款」。

該主管說，依照過往慣例，12月中小企業放款會衝一波，但農曆年後、中小企業還款、就會暴跌，「海水退了、中小企業真正的疲弱資金需求，就會顯現」。

金管會公布國銀承作中小企業放款。據數據顯示，2022年來國銀對中小企業放款，1月單月增加280億元、2月增加410億元、3月增加394億元、4月增加608億元、5月增加772億元達到高峰。

6月略降僅增加731.6億元，7月增加551億元、8月僅增加262億元是2022年單月低點，9月反轉增加449.5億元，但10月降到437億元，11月再降到361億元。

2022年累計前11月國銀對中小企業放款仍大增5259.7億元，是史上第三高，放款餘額攀升到9兆2,146億元。據統計，史上第一高是2020年前11月增加7823億元，2021年前11月則增加7584億元。

童政彰說，國銀仍會持續支持中小企業發展，支應資金需求，2023年成長目標要洽各部會和相關單位意見，並將經濟成長率、總體環境等通盤納入研議，預計2023年3月底前拍定。

2022年國銀對中小企業全年放款的目標是3500億元，2022年前11月增加5259.7億元，目標達成率達150.3%，但2023年經濟成長趨緩，全年放款目標恐難再增加。

2022年前11月中小企業放款增加前五大，包括永豐銀、中信銀、第一銀、土銀和玉山銀，以永豐銀大增525億元最多，中信、一銀和土銀增加401~498億元之間，玉山銀增加354億元，

若以餘額來看，到2022年11月底，以第一銀中小企業放款餘額達9140億元最高，合庫銀8363億元、台企銀7240億元、華南銀6666億元、兆豐銀6235億元。

玉山銀

延伸閱讀

行員涉助詐騙集團洗錢 金管會：督促中信銀配合調查

投資全家惹議？金管會已約談國泰蔡家 不排除二度再約

國泰蔡家投資全家踩紅線？金管會上週約談釐清中

還不出錢！允能風場爆危機8國銀踩雷 網驚嘆「1共同點」：真意外

相關新聞

海外旅遊復甦加持 2022年國人刷卡額將創史上新高

金管會銀行局今公布2022年11月簽帳金額，單月刷卡簽帳金額來到3258億元，累積2022年前11月國人已刷出3兆156...

「XD」偽鈔全台流竄？央行：製作手法拙劣 三招就能辨真偽

有媒體報導，編號「XD」的偽鈔在全台多個縣市流竄，並已有攤商受害。中央銀行今（10）日指出，該等偽鈔是用影印或列印方式仿...

廢除「退休金制度」業績不降反升 搞清員工想要什麼！

2020年2月之後，隨著新冠疫情影響持續擴大，日本相繼有企業倒閉。資金實力較弱的中小企業破產風險也急速上升。

新台幣午盤升8.1分 暫收30.439元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.439元，升8.1分，成交金額8.07億美元

金兔年薪情好！台銀加薪5%、創25年最大調幅

迎接金兔年，台灣銀行員工薪情好，台銀董事長呂桔誠今（10）日表示，去年台銀暫結稅前盈餘達191億元、加上政策性任務97億...

小心編號「HR484268XD」假鈔 央行：掌握3原則辨真偽

近日千元假鈔遍布多縣市，坊間出現編號「HR484268XD」的千元假鈔流入市面，不只中部已有攤商受害，北部也已淪陷，中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。