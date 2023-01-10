2月開賣 摩根五檔數位級別基金 經理費率至少砍半
摩根2月1日推出五檔數位級別基金，經理費率至少砍半，訴求為入手即享法人較低經理費待遇。這是繼基富通證券好享退、好好退休活動精選基金之後，國內首度推出對散戶經理費大打折扣的基金平台。
為有效整合平台資源，即日起，原「摩根智能平台」更名為「摩根DIRECT投資平台」，除推出各項服務及優惠之外，最令外界矚目的是，還推出五檔數位級別基金，只在摩根DIRECT投資平台上專賣。這五檔數位級別基金都是摩根投信發行的境內基金，首次銷售日每受益權單位的發行價格為新台幣10元。
這五檔基金分別為摩根新興科技基金（經理費率從1.5%砍到0.6%）、摩根全球創新成長基金（經理費率從1.25%砍到0.6%）、摩根亞洲基金（經理費率從1.75%砍到0.75%）、摩根台灣金磚基金（經理費率從1.6%砍到0.6%）、摩根中國A股基金（經理費率從1.8%砍到0.75%）。
摩根DIRECT投資平台指出，這五檔數位級別基金不開放紙本、傳真、電話等其他申購管道（數位級別目前暫無計畫於其他銷售機構上架），且僅限定期定額申購，不開放單筆申購（含轉申購）、定期不定額、扣款日自由選。
摩根DIRECT投資平台指出，6月底前，在平台上以定期定額方式申購任一檔「摩根獨家產品：數位級別基金」，即可享有摩根DIRECT全平台基金終身零申購手續費優惠，優惠最晚將於2023年9月1日生效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言