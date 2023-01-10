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2月開賣 摩根五檔數位級別基金 經理費率至少砍半

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根2月1日推出五檔數位級別基金，經理費率至少砍半，訴求為入手即享法人較低經理費待遇。這是繼基富通證券好享退、好好退休活動精選基金之後，國內首度推出對散戶經理費大打折扣的基金平台。

為有效整合平台資源，即日起，原「摩根智能平台」更名為「摩根DIRECT投資平台」，除推出各項服務及優惠之外，最令外界矚目的是，還推出五檔數位級別基金，只在摩根DIRECT投資平台上專賣。這五檔數位級別基金都是摩根投信發行的境內基金，首次銷售日每受益權單位的發行價格為新台幣10元。

這五檔基金分別為摩根新興科技基金（經理費率從1.5%砍到0.6%）、摩根全球創新成長基金（經理費率從1.25%砍到0.6%）、摩根亞洲基金（經理費率從1.75%砍到0.75%）、摩根台灣金磚基金（經理費率從1.6%砍到0.6%）、摩根中國A股基金（經理費率從1.8%砍到0.75%）。

摩根DIRECT投資平台指出，這五檔數位級別基金不開放紙本、傳真、電話等其他申購管道（數位級別目前暫無計畫於其他銷售機構上架），且僅限定期定額申購，不開放單筆申購（含轉申購）、定期不定額、扣款日自由選。

摩根DIRECT投資平台指出，6月底前，在平台上以定期定額方式申購任一檔「摩根獨家產品：數位級別基金」，即可享有摩根DIRECT全平台基金終身零申購手續費優惠，優惠最晚將於2023年9月1日生效。

摩根投信 定期定額

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