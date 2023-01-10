6行庫歐洲聯貸踩雷4大問 金管會釋疑：金檢無重大缺失

六大公股行庫在歐洲聯貸案踩到大雷，外界對此繪聲繪影，金管會對外界四大質疑：為何是行庫？聯貸案來源？風險管理和集中度疑慮？監理重點等一一釋疑，金管會也坦言，目前已有行庫對該聯貸案，最多已提足10%備抵呆帳準備金，金檢也沒有發現有重大缺失。

10月下旬歐洲規模最大私人療養院集團Orpea S.A.（歐葆庭）因經營困難，經法國法院獲准做債務重整，6大行庫「全中箭」。包括台銀、合庫、一銀、華南銀、彰銀（2801）和兆豐銀，都以倫敦或巴黎分行參貸，貸放總餘額1.42億歐元，約折合台幣近46億元。

因此案全都是「無擔保」加上又是全都是行庫踩雷，引發外界質疑，金管會今對外釋疑。

一、為何都是行庫？

銀行局副局長童政彰說，銀行在海外設點，主要業務是參與當地有地緣關係的國際聯貸、或是有價證券(股債)投資，而在歐洲設點者，就只有這六家行庫，加上借戶也在歐洲，六家行庫有地利之便、就近參貸。

二、這聯貸案件如何來？

童政彰說，一般聯貸案通常都是主辦行做國際說明會，做Road Show，類似廣發英雄帖並邀請潛在銀行參與，該案子主辦行是法國巴黎銀、法國興業、荷蘭ING、西班牙對外銀行BBVA，管理行也是法國興業銀。

他說，這六家行庫是受到當地市場邀請，各銀行自行作徵授信審核，各自獨立參與聯貸。

三、為何國銀要參與歐葆庭聯貸？是否涉及風險管理和集中度？

他說，這六家國銀2012年陸續參貸，到期後，這些主辦行做聯貸才再參貸，這國家參加五個聯貸案，每件參貸比例3~26%不等，合計六家參貸餘額佔歐葆庭帳上總金融負債只有1.5%，等於歐葆庭在歐洲其他地區有其他舉債管道。

檢查局去看兩家倫敦分行，也看了該授信聯貸案件，目前並沒有事證顯示有重大缺失。

四、後續監理重點？

他說，目前借戶繳息正常，因該案子是每半年繳息一次，2023年1月5日有確定收到利息，債務重整計畫也跟國際律師事務所做討論，金管會也會督促銀行依照資產品質，核實評估、提足適當備抵，目前相關銀行備抵都很充足。

各行庫目前依照實際狀況去提列，已有行庫最多提了1成備抵呆帳準備金。

金管會將持續督促銀行落實銀行公會徵授信準則規定，針對銀行參與聯貸案，主辦行、管理行和參貸行等基本程序要遵守，會持續督促銀行落實。