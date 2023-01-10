國泰蔡家買全家違反產金分離？ 金管會上周約談萬寶開發

國泰蔡家透過家族旗下的萬寶開發，買下全家2成持股，但因萬寶開發同時也是國泰金大股東，遭質疑涉及產金分離。金管會今證實，上周已約談萬寶開發負責人來談，針對陳述的內容、事實，還正在釐清中。針對國泰蔡家是否真踩產金分離紅線，目前還未有定論。

金管會銀行局副局長童政彰今表示，上周有請萬寶開發到金管會說明，來說明的是萬寶開發的負責人，但針對相關事實、內容還有待釐清，會持續了解。

童政彰表示，目前還要進一步釐清，搜集陳述的內容，看是否有涉及金管會最關切的事項，包含產金分離議題，有必要的話也不排除會再約談一次，若有定論，會統整後適時對外說明。

根據經濟部的公司登記資料，萬寶開發「法律上」的負責人為林翁全。萬寶開發目前為國泰金最大股東，持有國泰金15.86％股份。