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投資全家惹議？金管會已約談國泰蔡家 不排除二度再約

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
國泰金大股東萬寶開發買全家持股，遭質疑踩產金分離紅線，金管會今天證實上週已約談萬寶開發負責人。本報資料照片
國泰金大股東萬寶開發買全家持股，遭質疑踩產金分離紅線，金管會今天證實上週已約談萬寶開發負責人。本報資料照片

國泰金（2882）大股東蔡家以家族投資公司萬寶開發，貸款買全家近2成股權，恐涉產金分離疑慮，銀行局副局長童政璋今說，已在上周約談萬寶開發公司的負責人到局，釐清相關事實內容，後續「若有必要」會再請萬寶開發再來一次。

他說，已針對萬寶開發提出的相關事實內容做釐清，先蒐集萬寶開發提出陳述內容，進一步分析看是否涉及到產金分離等關切議題，目前金管會還在持續了解中。

是否涉及產金分離，要等金管會釐清相關事實後，才能對外說明；媒體詢問，會再請萬寶開發再來一次嗎？童政璋說，若有必要的話（會再請他們再來一次），目前還在了解事證中。

童政璋說，主要金管會釐清範圍，包括萬寶開發投資全家的動機和目的，是否有金融和產業風險傳染問題、後續對國泰金增資能力等。

銀行局長莊琇媛日前說，約談萬寶開發，釐清兩件事，一、後續對全家股權或派任董事規劃，了解是否有金融和產業風險傳染問題，二、是否可支撐國泰金後續增資的能力。

莊琇媛說，因為萬寶只說這任不會去選董事，但大股東可指派法人董事，如當董事長或總經理，這些將來都要去釐清。

她說，這案子算是近年來、首次有金控大股東跨產業投資的個案，金管會會先了解該個案。

國泰金 金管會 全家

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