星展基金會獎勵金計劃 15家社企及8家中小企業獲獎

星展集團致力關注永續議題，並在長期推動社會企業發展的主軸外，首度將中小企業納入補助對象，期望透過支持中小企業進行永續轉型，極大化永續影響力。近期揭曉的2022年「星展基金會獎勵金計劃」規模達300萬新加坡幣（約6,800萬新臺幣），由15家社會企業及8家中小企業，共23家亞洲企業獲獎。其中，來自台灣的社會企業「配客嘉」、「馳綠國際」，以及中小企業「優織隆」和「美科實業」也贏得獎勵金，將用以發展永續商業計畫或開啟永續轉型。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，台灣社會企業涉足領域多元且發展成熟，中小企業更是台灣經濟的中流砥柱、極具產業競爭力。星展基金會於2014年成立以來，便持續支持社會企業及社會創新。考量東南亞至少有 7,100 萬家微型、小型和中型企業（MSME），佔該地區所有企業的97%，並僱用了67%工作人口，如果這些企業能在營運中落實永續，將帶來巨大的改變與影響力。因此，星展基金會2022年首次將中小企業納入獎勵範圍，設立「星展中小企業獎勵金計劃」協助中小企業進行永續轉型，並為星展銀行近年鼓勵企業實踐永續的計畫注入強而有力的動能。

本屆獲獎企業將運用獎勵金拓展業務規模、優化產品與服務及提高營運能力，以創造更大的影響力，預計在未來兩年達到以下成效：

1.改善教育資源、醫療保健、提供無障礙解決方案和就業機會，嘉惠超過200萬人

2.減少319噸溫室氣體排放（相當於種植約16,000棵樹一年可減少的排放量）

3.減少逾132,000噸食物浪費（相當於50萬個新加坡家庭每年產生的剩食加總）

4.提供10億公升的潔淨用水（相當於17,000個新加坡家庭一年的用水量）

2022年「星展基金會獎勵金計劃」共收到來自亞洲各地逾900家社會企業和中小企業的申請文件，申請件數創下新高。在獲獎的23家企業中，台灣社會企業「配客嘉」、「馳綠國際」，以及中小企業「優織隆」和「美科實業」脫穎而出，將獲得星展基金會提供的獎勵金，進一步拓展營運規模。