海外旅遊復甦加持 2022年國人刷卡額將創史上新高

金管會銀行局今公布2022年11月簽帳金額，單月刷卡簽帳金額來到3258億元，累積2022年前11月國人已刷出3兆1565億元的規模，因年底是消費旺季，加上國境解封出國人潮漸增，以此速度來估算，2022年整年刷卡金額可望超過2019年紀錄，刷新史上新高。

據銀行局今公布數據，11月單月國人簽帳金額3258億元，也是史上單月簽帳金額的第5高。銀行局副局長童政彰表示，主要是11月有百貨公司週年慶、電商雙11、黑五檔期，加上海外旅遊復甦，4大原因之下帶動11月單月簽帳金額創下史上單月第5高紀錄。

5家發卡銀行在11月單月，購物與旅遊的刷卡金額就增加221億元，北富銀增加75億元、國泰世華銀增加73億元、中信銀增加37億元、台新銀增加25億元、永豐銀增加11億元。

據銀行局統計，2022年累積前11個月，國人的簽帳金額已來到3兆1565億元，比起2021年前11月同期增加12.22億元，也創下歷年來前11月的同期新高。

依照歷史紀錄，年簽帳金額最高紀錄是在2019年，當年國人簽帳金額高達3.22兆元，史上次高則是2021年的3.1兆元，第三高則是2020年的3兆元。

2022年是否可望比2019年的3.22兆更高、刷新史上新高紀錄？童政彰說：「應該是會」，因2019年是3.2兆，2022年前11月已經來到3.15兆，年底通常是消費旺季，加上海外旅遊復甦，2022年可望創歷史新高。