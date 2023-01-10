金兔年薪情好！台銀加薪5%、創25年最大調幅

迎接金兔年，台灣銀行員工薪情好，台銀董事長呂桔誠今（10）日表示，去年台銀暫結稅前盈餘達191億元、加上政策性任務97億元，合計達288億元，創下歷史新高，台銀今年也調薪5%，為25年來最高調薪幅度，台銀6年來已5度調薪，合計調薪幅度已達17%。

台銀今日舉行「書墨揮毫喜迎春」活動，邀請薛平南、黃光男、鄭錦章及楊旭堂國內知名書法家，於台銀總行現場揮毫贈春聯。

呂桔誠會後受訪時說，去年台銀同仁很努力，加上策略正確、市場也按市場需要服務，整體同仁都有好績效，去年台銀暫結稅前盈餘達191億元，年增約12％，加上政策性任務97億元，合計達288億元，創下歷史最高，但此數字是暫結，雖已相當接近實際數，但仍要以會計師查核為準。

呂桔誠指出，今年循往例，可拿到全額4.4個月的獎金，此外，台銀依照「與公務人員薪資脫鉤新制」，每兩年檢視一次調薪，今年決定調薪5％，為台銀近25年最高加薪幅度，除去年未加薪，過去6年已5度加薪，2018年起連4年均調薪3%、加上今年調薪5%，合計加薪幅度達17％，除總經理、董事長是比照公務人員加薪，其餘所有員工自今年元旦起都已調薪。

至於今年展望，呂桔誠表示，國際環境不好，但台灣經濟有韌性、金融也穩定，在此條件下，預估仍可維持一定成長，台銀還是穩步前行，可以跟兔子一樣跳躍，也強調此時要持續建立韌性，可以像兔子一樣很快恢復活力，但可以跳多遠、業績目標等，開春後才會說明。

另一方面，因應過年換新鈔需求，呂桔誠指出，正式新鈔兌換即將開始，但現在到台銀臨櫃就可以換到新鈔，在80％的ATM也都已經是裝填新鈔，民眾預備新鈔過程可沒有壓力。