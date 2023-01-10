2023年美經濟衰退 標普500企業預估有10%下修空間

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資投資長史考特·葛拉瑟預期，2023年美國經濟可能出現衰退，流動性從寬鬆到緊縮的經濟影響可能會決定股市何時以及在何種水平找到持久的底部，預估本輪熊市的第二隻腳將由獲利的下修所驅動，雖然2023年標普500企業獲利預期已開始下修，但預估至少還有10%的下修空間，預估2023年股市表現將一分為二，進入新的一年持續傾向防禦，偏好資產負債表穩健、現金流量和股利穩定的公司，許多這類型的公司屬於傳統以價值為導向的產業，然而，當市場參與者確信熊市已經結束時，股市領漲族群將輪動至小型股以及更積極、更高風險的股票。

富蘭克林證券投顧表示，財報季將開跑，聚焦第四季財報結果以及2023年財測展望，根據Factse統計，標普500企業2022年第四季獲利預估下滑4.1%，自2022年9月底預估的成長3.5%下修，為2020年第三季以來首見獲利下滑，十一大產業中四個產業包括能源(62.7%)、工業(38.5%)、不動產(9.8%)及公用事業(2.4%)類股獲利預估將成長，反觀原物料(-26.3%)、消費耐久財(-20.3%)、通訊服務(-19.0%)類股獲利降幅最大，科技類股獲利預估下滑9.5%，放眼2023年，標普500企業獲利預估成長4.8%，自2022年9月底預估成長8.2%下修，恐仍有進一步下修空間。

由於景氣及企業獲利均面臨下行風險，建議投資組合應增持美國平衡型及債券型基金比重，防禦股市波動，股市建議採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制和受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業產業，以及精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。