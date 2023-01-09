文曄第4季營收1575億元季增約1% 今年營運估將優於產業平均數

IC通路商文曄科技(3036)今（9）日公布2022年12月合併營收約568億元，月增約31%，與年增約25%；2022年第4季自結合併營收約新台幣1,575億元，季增約1%、年增22%，符 合法說會財務目標

文曄2022年全年合併營收約新台幣5,712億元，年增28%，創歷史新高。

文曄財務長楊幸瑜稍早表示，目前公司從客戶端彙整的訊息，預估半導體庫存調整會到今年第2季，雖很多市調機構預估明年半導體產值將呈現衰退，但公司看好工控、汽車、資料中心、通訊等應用成長動能，明年營收仍力拚持平或微幅成長，優於產業平均。

楊幸瑜指出，截至去年第3季底，存貨金額約1,019億元，換算庫存週轉天數約57天，回到正常水準。

她強調，由於總體經濟變化，目前能見度低，相關變通膨、地緣政治、俄烏戰爭、中國疫情等，公司會持續追蹤與審慎評估未來需求來制定相關策略與計畫。

她表示，未來公司會加重在庫存管理，要兼顧未來營運成長及庫存去化，雙軌並進。不過近期大陸放寬疫情管制，確診人數暴衝，對供應鏈確實會帶來不小衝擊，不過如果疫情加速達到高峰，相對也會加快看到曙光，目前消費性產品如手機、個人電腦，需求確實相當疲弱。

楊幸瑜說，未來供應鏈的庫存調整，得看不同應用別與產業所在位置，會有不同的調整，很難一概而論，文曄去年營收因併購新加坡世健，寫下歷史新高，公司希望今年仍可優於產業平均（市調機構估衰退4%），仍可持平或微幅成長，主因文曄布局工控、資料中心、車用、通訊等明星應用仍會有不錯斬獲。