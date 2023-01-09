臺灣企銀去年稅後101.02億元 首度衝破百億元大關
臺灣企銀（2834）營運再攀新高峰，今日公布2022年12月自結稅後淨利8.12億元，累計去年全年稅後淨利達101.02億元，首度衝破百億元大關，年增率97.05%，為創行有史以來的最佳成績。
臺灣企銀去年合併累計自結淨收益286.51億元，年增率18.75%；各項提存前稅前淨利141.39億元，年增率28.54%；稅前淨利120.23億元，年增率108.02%，各項數據皆創歷史新高。
臺灣企銀分析，受惠存放款業務暢旺及市場升息效益，利息淨收益為去年最主要的成長動能，又因多元獲利策略效益顯現、成長強勁，使手續費淨收益大幅提升 。另外也持續優化授信品質，風險承擔能力提升，信用成本明顯降減。
臺灣企銀去年合併每股稅前盈餘1.50元，合併每股稅後盈餘1.26元，合併每股淨值12.98元。展望新年度，將持續推動核心中小企業放款，並響應政府政策增加專案貸款業務，帶動企金放款成長。另將深耕綠色能源、投資台灣等產業政策，同時拓展危老及都更重建融資及聯貸等業務，預期未來可有效擴大放款規模。
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