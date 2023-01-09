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群益金鼎證券連續九度入選「臺灣永續指數」成分股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）宣布，連續九度被臺灣指數公司納入「臺灣永續指數」成分股，獲頒成分股專屬企業標章，彰顯在永續發展領域的耕耘，擁有卓越且穩定的表現。

群益金鼎證券通過台灣指數公司與富時國際有限公司的永續發展及財務指標等評鑑標準，獲頒成分股專屬企業標章。

臺灣永續指數採用符合國際標準的永續發展評鑑模型，FTSE使用其內部的永續發展評級與數據模型進行企業的永續發展分析，針對環境、社會、公司治理三大支柱，透過財務指標篩選出台灣上市成分股，且評比資料來源均採用公司公開數據，公平、公正，榮獲此標章證明群益各方面表現有目共睹。

群益治理強調正直透明，為強化公司的經營管理與運作效率，董事會項下設有薪資報酬委員會、審計委員會、風險管理委員會及永續發展委員會，落實資訊充分揭露。

同時，群益重視員工為公司重要組成份子，鼓勵員工努力工作也注重身體健康，並提倡環保樂活的生活態度。

群益努力營造健康安全的職場環境，除提供社團活動補助及定期辦理員工健康檢查、健康諮詢服務外，以及推廣諸多活動。

群益的品牌價值為「Capital Care，群益關心您」，長期以來擔負起企業公民的角色，持續舉辦「群起獻愛心，傳遞幸福公益」捐血活動；推動「群益愛閱讀」專案，關懷偏鄉教育，由員工擔任志工到認養的國小伴讀說故事；提供一日志工假，鼓勵員工積極參與志願服務工作，發揚志願服務美德，以增進公眾利益。

再者，長期支持環境保護理念，優先考量綠色採購，採用具環保標章廠商產品，同時公司內部落實垃圾減量，資源回收再利用。

群益更發揚普惠金融精神，訂有「公平待客準則」，內容涵蓋有公平誠信訂約、注意與忠實義務、廣告招攬真實等九大構面，以此作為基礎推動普惠金融。

自2021年開始，群益全力發展智能AI與大數據分析技術結合，推出互動式智能APP，提升普惠金融之發展效率，及強化弱勢族群需求，讓投資交易不再是高資產族群之專屬權利，群益秉持著同理心，致力提供適用於各群體投資者之貼切服務。

此外，為協助大專院校學生提早認識、體驗金融產業，並協助其確認未來職涯方向，進而縮短學用落差，群益積極辦理多元產學合作計畫，培養學生成為理論基礎與實務兼具之金融人才，在金融理財教育的人才培育上，善盡企業社會責任。

群益 偏鄉教育

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