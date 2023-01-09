熱錢大舉匯入！外資來台抱股過年？ 匯銀主管這麼說

熱錢有意在台抱股過年嗎？大型國銀交易室主管指出，熱錢今（9）日大舉匯入超過8億美元，激勵國內股匯雙漲，不只台股指數終場暴漲378點，新台幣匯率也強勁升值1.75角，以30.52元作收，連兩升並創逾一個月新高，總成交量擴大至17.185億美元。

匯銀主管說，外資今天瘋狂匯入，推升新台幣匯率盤中最高來到30.51元，最多升值1.85角，最後在進口商進場搶匯下，升值1.75角報收。展望後市，匯銀主管表示，若人民幣匯率續升、外資也不改匯入本色，新台幣匯率在農曆封關前將有機會升破30.5元大關，預估短期內，新台幣匯率將位於30.4~30.7元區間波動。

對於外資是否有意在台抱股過年，國銀交易室主管說，「熱錢大舉湧入，看起來確實有這個可能，不過距離匯市封關日還有一段時間，這幾天仍須觀察人民幣匯率走勢、美國經濟數據與美元強弱等變數，才能斷定。」

匯銀主管透露，受到台股大漲影響，熱錢今天如潮水般湧入，中央銀行也進場買匯調節，但阻升力道並不算強。另外，眼見新台幣匯率重返30.5元關卡附近，不少進口商連忙進場撿便宜美元，出口商則是退場觀望，暫時沒有追價意願。

虎年匯市將於19日封關，匯銀主管表示，預估農曆春節前，新台幣匯率都將維持偏升格局，主要原因是出口商基於年關資金調度需求，通常會進場拋售較多的美元，使新台幣匯率易升難貶。

匯銀主管指出，美國勞工部日前公布12月非農就業數據，增加人數高於市場預期，但薪資升幅低於預期，後者緩解市場對聯準會激進升息的擔憂，美股隨之上漲，道瓊指數前一交易日收盤大漲700點；除此之外，中國大陸於1月8日重開出入境大門，為經濟注入強心針，促使人民幣兌美元匯率升破6.8關卡、來到6.77，都是吸引外資大舉湧入台灣等亞洲新興市場的關鍵主因。