永豐魔獸套卡今登場 黑白卡面助攻全台魔獸風

實踐「翻轉金融 共創美好生活Together, a better life.」企業願景，永豐銀行以行動支持台灣體壇多元發展。永豐銀行表示，今（2023）年再度結合運動與金融服務，即日起，推出「DAWHO現金回饋Debit卡」與「永豐SPORT卡」全新主題套卡，邀請桃園永豐雲豹職業籃球隊球員－「魔獸」霍華德（Dwight Howard）擔綱主題卡面人物，號召民眾善用數位帳戶－大戶DAWHO精明理財，累積運動量則享SPORT卡消費回饋。新戶於2月底前申辦永豐魔獸SPORT卡並達成指任務，可獲得「魔獸」霍華德獨家聯名商品。

魔獸主題套卡 助攻全台掀運動風

永豐銀行表示，去（2022）年冠名贊助「桃園永豐雲豹」籃球隊，加上「魔獸」霍華德來台參與賽事均備受各界關注；為號召全民持續關注體育，即日起，永豐銀行推出由「魔獸」霍華德擔綱主題卡面人物的「DAWHO現金回饋Debit卡」與「永豐SPORT卡」套卡。法定年滿18歲即可自行開戶，輕鬆由大人轉大戶DAWHO，享新臺幣30萬元內、活儲優利最高1.5%及20次跨行提款、轉帳免手續費，鼓勵民眾善用DAWHO核心服務：消費、投資、儲蓄與彈性資金；每月運動消耗達7,000卡路里享SPORT卡刷卡回饋，最高可獲8%豐點（1豐點＝1元），協力培養全民運動風氣。

卡友專屬優惠 限時限量獨家好禮

為回饋廣大卡友，新戶申辦永豐魔獸SPORT信用卡且綁定Apple Pay／Google Pay等行動支付，核卡45天內一般消費累積滿3,000元，可獲得魔獸獨家聯名老帽；SPORT卡友推薦4名新戶申辦永豐魔獸SPORT卡、每位新戶核卡30天內任刷一筆消費，推薦人可獲魔獸獨家聯名籃球；SPORT卡友刷卡消費滿額，再享桃園永豐雲豹隊主場雙人門票、每月抽球隊／魔獸周邊限量商品等抽獎機會。

結合運動&金融 推動體壇多元發展