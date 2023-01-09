詐騙囚禁案嫌被輕放 金管會提4大措施嚴正澄清

近日桃園市楊梅警方破獲一起詐騙集團非法囚禁案，媒體報導詐騙囚禁案嫌被輕放，金管單位作壁上觀，金管會今（9）日對此嚴正澄清表示，「對於防制詐騙已積極進行跨部會及公私部門合作，各界如有相關建議，歡迎提出討論，惟不應抹煞金融部門之努力。」

桃園市楊梅警分局日前破獲詐欺集團非法拘禁案，訊後將5名嫌犯移送桃園地檢署繼續偵辦，其中2人1萬元交保、其餘3人無保請回。

金管會指出，目前已經採取四大措施說明如下：

一、督促金融機構積極防制人頭帳戶詐騙：為積極防制詐騙集團利用人頭帳戶及網路銀行約定轉帳進行款項詐騙，金管會已督導金融機構辦理多項強化控管措施。針對媒體報導建議銀行如發現客戶短期間密集使用自動化設備且有異常提領情形即通報警方前來處理一節，金管會前已要求金融機構納入強化異常性交易態樣之監控，以利即早發現詐騙案件。

二、要求金融機構落實臨櫃關懷提問：金管會已促請金融機構針對內政部警政署所提供之攔阻詐騙案例，強化對櫃檯行員執行臨櫃關懷提問教育訓練，以提升攔阻成效，經統計106年1月至111年11月金融機構因客戶臨櫃關懷提問通報警察機關，而有效防止民眾財產免遭受詐騙損失之案件計有17,119件，金額達新台幣79.18億元。

三、與執法機關密切合作：針對近期失蹤人口遭利用作為人頭帳戶之問題，金管會已經與內政部警政署召開會議研商策進作為。金管會亦將持續按行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」所定方案，辦理相關防制詐騙作為，並賡續與執法單位溝通擘劃相關防制詐騙作為，共同打擊犯罪。

四、加強民眾教育宣導：金管會已於官網建置金融防詐專區使民眾可獲取最新防詐騙訊息，了解如何保護自己。另針對內政部警政署加強宣導民眾慎防「假求職」、「假借貸」訊息，避免提供個人帳戶致遭利用為「人頭帳戶」之相關宣導素材，金管會也已請金融機構運用多元管道向民眾廣為宣導。