春節除舊佈新誰買單？ 兆豐銀：金主多為3字頭男性

農曆新年倒數計時，不少民眾趕著除舊布新，兆豐銀行分析，以傢俱家電業產業簽帳分布，觀察到有趣的刷卡現象，有別於一般女性愛逛傢俱買家電的刻板印象，真正掏腰包埋單的金主，冠軍是年約3字頭男性，亞軍則是4字頭男性，兩者比例就高達28%，願意花在傢俱家電的金額每年高達近5億元，女性反而居第三，以3字頭年齡層為大宗，比例約13%。

若以縣市分布觀察，新北則居冠、北市次之，兩者合計就佔了全台三分之一簽帳金額，顯示喜歡除舊布新的大宗原來是雙北居民，台中市則以15%比例居第三。

兆豐銀指出，考量傢俱家電普遍售價金額較高，民眾較常使用分期付款，因此，兆豐銀行也特地在春節前夕推出五大家居及八大3C家電的分期回饋優惠，3月底前只要刷兆豐任一信用卡不僅可享分期0利率優惠(期數依各店公告為主)，單筆分期滿額，登錄還可享最高1500元刷卡金回饋。