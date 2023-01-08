金控股2022年人氣王換人了！這檔小股東暴增近17萬人

2022年金控股人氣王換人坐。據集保中心數據顯示，2022年全年14檔金控股股東人數大增104.3萬人到664.8萬人續刷金控史上新高紀錄，其中擁抱國泰金（2882）的小股東，2022年爆增了近17萬人或年增42%，踢走開發金、拿下金控股人氣王。

以近三年人氣王來看，2020年股東人數增加最多的是玉山金，當年增額逾17萬人，2021年以開發金大增16.7萬超車，2022年則以國泰金全年爆增近17萬人奪冠，開發金則增12.7萬人居后，玉山銀11.3萬人居老三。

若以年增幅來看，2022年國泰金股東人數年增42%，增幅最大，玉山金和富邦金各年增24%和22%分居亞季軍，開發金則因股東人數高達85萬人居首，基期較高、年增僅17%。

但是，人氣王也代表了「散戶齊聚」，反易造成籌碼凌亂，加大股價跌幅。據統計，2022年14家金控中，股價跌幅居前六大者，國泰金跌36%、國票金跌29%、開發金跌28%、富邦金跌26%、台新與新光金跌20%，玉山金跌14%。

為何股東人數增加愈多，股價跌幅也愈大？一家券商主管解釋，主因是散戶容易因為每天漲跌、輕易拋售股票，一旦市場有利空消息，散戶會一窩蜂賣股，反造成股票較大跌幅，後市股價要回到崩跌前水準難度也較高。

國泰金、開發金、富邦金及玉山金這4檔金控股東人數增加最多者，就有三檔是壽險型金控，法人認為，2023年壽險型金控有三大逆風，一、美國高利率將持續一段時間也重擊經濟，2023年股債市難俱漲，壓縮壽險業全年投資收益。

二、美國升息幅度趨緩、台幣貶值空間縮小，壽險業傳統避險成本恐逐季墊高，三、壽險型金控全做資產重分類，大舉壓縮實現債券資本利得空間。唯一兩大順風是防疫險利空出盡、淨值危機也除，降壽險型金控增資壓力。

據集保中心最新數據，2022年底14家金控股總股東人數達664萬8,674人創史上新高，全年大增104萬3,115人，增加人數是2021年45.8萬人的近2.3倍，顯示2022年金融業歷經驚濤駭浪時，小股東們也實行了「別人恐懼我貪婪」的投資原則。

14檔金控股中，股東人數最多的前五大，開發金仍以85.6萬人居首，玉山金58.6萬人次之，國泰金因2022年股東人數爆增，直追到57萬人居老三，中信金56萬人排第四，第五是兆豐金的49.7萬人。