合庫銀行兩階段徵才 今年要招募400人

想捧銀行金飯碗的注意了，合庫銀行（5880）為持續優化人力結構，吸攬各方金融好手，今年將分兩梯次徵才，共招募400人。

第一梯次率先招募理財及電機工程等人員共122人，第二梯次則將配合畢業季，提供社會新鮮人優質就業機會，預定招募儲備菁英、一般金融、理財、電金及資訊人員等。

合庫銀行表示，響應政府政策改善勞工薪資條件，去年已率先同業宣布調薪4% ，如再加計每年晉級加薪，平均加薪幅度達6.67%以上。此外，合庫已連續八年獲得證交所篩選納入「台灣高薪100指數」之成份股，除了提供穩定的薪酬保障外，並於去年與企業工會完成第六次團體協約之簽訂，營造勞資和諧的職場環境 ，提升勞資關係及權益，堪稱公營行庫模範生。