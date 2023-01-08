合庫銀行兩階段徵才 今年要招募400人
想捧銀行金飯碗的注意了，合庫銀行（5880）為持續優化人力結構，吸攬各方金融好手，今年將分兩梯次徵才，共招募400人。
第一梯次率先招募理財及電機工程等人員共122人，第二梯次則將配合畢業季，提供社會新鮮人優質就業機會，預定招募儲備菁英、一般金融、理財、電金及資訊人員等。
合庫銀行表示，響應政府政策改善勞工薪資條件，去年已率先同業宣布調薪4% ，如再加計每年晉級加薪，平均加薪幅度達6.67%以上。此外，合庫已連續八年獲得證交所篩選納入「台灣高薪100指數」之成份股，除了提供穩定的薪酬保障外，並於去年與企業工會完成第六次團體協約之簽訂，營造勞資和諧的職場環境 ，提升勞資關係及權益，堪稱公營行庫模範生。
合庫第一梯次徵才現正開放報名中，本梯次預計招募理財人員80名、助理理財人員40名及電機工程人員2名，均採網路報名，報名截止日期至2023年1月11日止，相關報名資訊請至台灣金融研訓院、合庫網站及臉書粉絲團「合庫ebank好康報報」參閱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言