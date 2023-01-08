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合庫銀行兩階段徵才 今年要招募400人

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
合庫金控。本報系資料庫
合庫金控。本報系資料庫

想捧銀行金飯碗的注意了，合庫銀行（5880）為持續優化人力結構，吸攬各方金融好手，今年將分兩梯次徵才，共招募400人。

第一梯次率先招募理財及電機工程等人員共122人，第二梯次則將配合畢業季，提供社會新鮮人優質就業機會，預定招募儲備菁英、一般金融、理財、電金及資訊人員等。

合庫銀行表示，響應政府政策改善勞工薪資條件，去年已率先同業宣布調薪4% ，如再加計每年晉級加薪，平均加薪幅度達6.67%以上。此外，合庫已連續八年獲得證交所篩選納入「台灣高薪100指數」之成份股，除了提供穩定的薪酬保障外，並於去年與企業工會完成第六次團體協約之簽訂，營造勞資和諧的職場環境 ，提升勞資關係及權益，堪稱公營行庫模範生。

合庫第一梯次徵才現正開放報名中，本梯次預計招募理財人員80名、助理理財人員40名及電機工程人員2名，均採網路報名，報名截止日期至2023年1月11日止，相關報名資訊請至台灣金融研訓院、合庫網站及臉書粉絲團「合庫ebank好康報報」參閱。

合庫銀行今年預計招募400人。圖/合庫銀行提供
合庫銀行今年預計招募400人。圖/合庫銀行提供

合庫 徵才

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