憂偽鈔流竄 央行給紅蘿蔔：查獲偽造並破案 檢舉人最高獎250萬元

時序接近農曆春節假期，市場傳出有犯罪集團利用偽鈔行騙，對此，中央銀行發行局局長鄧延達指出，日前查獲的偽造製作非常粗糙，且偽鈔集團是趁著農曆年前店家較為忙碌的時候渾水摸魚，民眾只要仔細觀察，就可察覺這些製作粗糙的紙張並非真鈔。

鄧延達表示，為杜絕偽鈔在國內流竄，央行除持續積極配合警檢調機關，打擊非法偽造貨幣行為外，也將於近日於主要購物商圈派送新台幣防偽宣傳單，供商家及民眾參閱，並籲請多留意偽鈔辨識；另外，央行也祭出獎勵機制，民眾如果發現有製造、販售與故意使用偽造券幣情事，可向檢警調機關檢舉，因而破案者，央行將酌予核發檢舉人獎金，若為「專業製版」的偽鈔集團遭查獲並破案，檢舉人最高可領到250萬元的獎金。

鄧延達強調，新台幣鈔票之所以一直沒有改版，就是因為現行版本的鈔券防偽功能良好、偽鈔率很低，截至目前，警政單位查獲的偽鈔仿真度均不高，只要掌握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則，即可辨識真偽。

央行強調，法律明定對偽造新台幣犯罪行為將處以重罰。依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑。