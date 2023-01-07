國泰世華CUBE卡大禮包 全新「優惠34567」活動最高回饋7%

2023年元旦剛過，馬上要迎接農曆新年重頭戲；發卡至今累積超過280萬卡友的國泰世華（2882）CUBE卡，新的一年四大主權益，樂饗購、玩數位、趣旅行、集精選，不但維持３％回饋無上限，更推出全新「優惠34567」領券加碼活動，從生活類到娛樂消費精選五大通路，滿足卡友多元消費需求，例如刷卡繳保費可享3%回饋，以往沒有優惠的行動支付更加碼至4%回饋。

考量卡友走春需求，海外消費回饋加碼至5%、國內中油直營站加油也有6%回饋 ；想看藝文展演的卡友，指定售票平台還享最高7%回饋，卡友別錯過CUBE卡這檔「新春大禮包」。

國泰世華銀行表示，即日起至4月30日前往CUBE App領取回饋加碼，即可享精選通路消費最高回饋3%~7%小樹點（信用卡），回饋加碼活動包含六大項。

1.保費3%；農曆春節前通常是民眾繳保費的高峰，卡友刷CUBE卡扣繳壽險、產險保費，最高可享3%回饋，相信會是2023年超具競爭力的信用卡保費回饋。

2.行動支付4%；新年期間，CUBE卡針對Apple Pay、 Google Pay、Samsung Pay三大Pay特別加碼1%回饋，卡友切換四大主權益於指定消費享3%回饋，領取行動支付4%優惠後，以Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定CUBE卡付款，可再疊加1%回饋，亦即最高可享4%回饋。

3.海外消費5%；習慣在春節期間出國旅遊的民眾有福了，受新冠肺炎疫情影響，國外旅遊沉寂三年，今年終於迎來國門解封。針對海外旅遊，CUBE卡除既有「 趣旅行」權益的3%回饋外，首季更特別加碼日本、韓國、新加坡、泰國地區消費2%，最高享5%回饋。不論是旅行前訂房及購買機票、旅行中用餐及血拚消費 ，只要刷一張CUBE卡，海外消費都輕鬆賺回饋。

4.中油6%；CUBE卡替過年返鄉團圓及闔家出門走春的民眾省荷包，卡友切換「 集精選」權益於中油直營站刷卡加油可享3%回饋，領取中油6%優惠再加碼3%回饋，最高享6%回饋。

5.售票平台７％；滿足喜歡藝文展演的民眾，於指定售票平台（拓元售票、寬宏售票、udn售票網、年代售票、KKTIX購票）購票皆可享最高7%回饋。不僅如此 ，今年由國泰世華數位品牌CUBE冠名贊助的「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」將於1/8準時開搶，CUBE卡友除可享優先購票權外，也能適用7%購票回饋。CUBE卡與Klook獨家合作演唱會住房交通8折起優惠，1月8日至4月17日除了高雄演場會附近住宿88折優惠外，高鐵國旅聯票95折可再疊加原Klook高鐵聯票85折方案，等同原價近八折，讓卡友看aMEI ASMR演唱會，順便暢遊高雄吃喝玩樂三天三夜。

6.CUBE卡指定任務抽獎活動；搶不到aMEI演場會門票的粉絲們也別灰心，CUBE卡友還有機會抽中門票40組，即日起至2月28日，持CUBE卡切換至「集精選」權益並於「集精選」指定店家新增一般消費，單筆每滿新台幣1,000元可累積一次抽獎機會，新增一般消費單筆每滿2,000元可累積兩次抽獎機會，消費越多、機會越多，完成指定加碼任務最多將再獲得五次抽獎機會。

除了「優惠34567」活動外，隨著兔年迎春熱鬧來到，CUBE卡也針對過年娛樂消費加碼，吃喝玩樂一手包辦。遊戲玩家最愛的MyCard、Garena， 3月31日前刷CUBE卡享領券最高11%；春節娛樂KTV最適合闔家歡唱，1月31日前揪團至全台錢櫃、好樂迪、星聚點刷CUBE卡唱歌領券最高享10%回饋。